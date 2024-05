Rashford défendu par une légende

Gareth Southgate a été critiqué par Michael Owen pour sa décision de laisser Marcus Rashford en dehors de sa sélection pour l'Euro 2024.

Southgate a fait sourciller avec certaines de ses décisions pour l'Euro 2024, laissant de côté des stars confirmées comme Rashford, Jordan Henderson et Raheem Sterling au profit de jeunes comme Adam Wharton, Curtis Jones et Jarell Quansah. Southgate a déclaré que l'absence de Rashford était due au fait que « d'autres joueurs ont eu de meilleures saisons », et l'attaquant de Manchester United a réagi à la nouvelle en souhaitant bonne chance à l'équipe pour le tournoi.

L'absence de Rashford est survenue au terme d'une saison difficile pour l'attaquant des Red Devils. Le joueur de 26 ans n'a inscrit que sept buts en Premier League et a été dépassé dans la course à l'Euro 2024 par des joueurs comme Jarrod Bowen, Eberechi Eze, Anthony Gordon, Cole Palmer et Ollie Watkins, qui ont tous impressionné en Premier League. Pourtant, Owen est déçu par la décision de Southgate et estime que la vitesse de Rashford, en particulier, est un atout considérable pour l'équipe.

Michael Owen très déçu

Owen a ainsi exprimé ses frustrations sur X : « Très surpris que Gareth Southgate ait écarté Marcus Rashford de son équipe. Il est vrai qu'il a eu une saison médiocre par rapport à ses standards, mais le football de tournoi est différent et il a toujours été confiant sous le maillot de l'Angleterre. Nous avons beaucoup de joueurs offensifs talentueux, mais très peu qui ont le rythme de Rashford. Dans une équipe aussi nombreuse, il valait la peine de prendre le risque ».

C'est la première fois que Rashford n'est pas appelé en équipe d'Angleterre par Southgate, mais le sélectionneur des Three Lions dispose toujours d'une grande puissance de feu. Les supporters anglais auront un premier aperçu de l'effectif le mois prochain, lorsque l'équipe de Southgate affrontera la Bosnie-Herzégovine et l'Islande lors de matches amicaux en vue de l'Euro 2024.