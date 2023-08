Officiel : Harry Kane rejoint le Bayern Munich

C’est finalement fait. Le Bayern Munich vient de confirmer officiellement la signature de Harry Kane en provenance de Tottenham.

Après des semaines de négociations, le Bayern Munich met enfin la main sur Harry Kane. Le capitaine des Three Lions signe avec le Bayern pour les quatre prochaines saisons.

Harry Kane au Bayern pour 110 M€

Dans un communiqué sur les réseaux sociaux et sur son site internet, le Bayern Munich annonce la signature de l’attaquant anglais dans le cadre d'un contrat de 100 millions de livres sterling (127 millions de dollars) avec Tottenham. « Le FC Bayern a recruté Harry Kane de Tottenham Hotspur. L'attaquant anglais de 30 ans s'est mis d'accord avec les champions du record d'Allemagne jusqu'au 30 juin 2027 et portera le maillot numéro 9 du club munichois », indique le club sur son site internet.

Kane parti pour étoffer son palmarès

Nouveau joueur du Bayern Munich, Harry Kane s’estime très heureux d’avoir signé son contrat avec les géants allemands. Il se dit prêt pour la nouvelle aventure. « Je suis très heureux de faire partie du FC Bayern maintenant. Le Bayern est l'un des plus grands clubs du monde et j'ai toujours dit que je voulais concourir et faire mes preuves au plus haut niveau au cours de ma carrière. Ce club est défini par sa mentalité de gagnant - c'est très agréable d'être ici », a confié le capitaine anglais au média du club.

Président du Bayern Munich, Herbert Hainer se réjouit d’avoir obtenu la signature de l’Anglais : « Bienvenue à Munich, Harry Kane ! Nous sommes très heureux de cette nouvelle arrivée de grande qualité. Le transfert a demandé de la ténacité, du mordant et de la persévérance - mes compliments à tous ceux qui ont participé à ces négociations au FC Bayern, menées par notre PDG Jan-Christian Dreesen. Harry Kane renforcera non seulement le FC Bayern, mais sera également un véritable atout pour toute la Bundesliga ».

Critiqué pour n’avoir aucun trophée dans son long palmarès, Harry est bien parti pour concrétiser son rêve avec Bayern Munich. Les Bavarois étant habitués à la Bundesliga.