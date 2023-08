Après l'arrivée d'Ousmane Dembélé, le PSG veut boucler l'arrivée de ce nouveau renfort offensif. Mais à l'heure actuelle,les choses se compliquent.





Kolo-Muani s’éloigne du PSG

Depuis le début du mercato estival, les lignes bougent au PSG. Arrivé au club en 2021, Lionel Messi s'en est allé cet été. l'Argentin a rejoint la MLS et Miami. Il y a quelques jours, son copain Neymar a également quitté le PSG pour s'engager officiellement avec Al-Hilal en Arabie Saoudite contre une indemnité de transfert de 90 millions d'euros. Ces deux départs fragilisent clairement le secteur offensif du club de la capitale. Dans une logique de compensation, les dirigeants parisiens ont enregistré les arrivées de l'attaquant portugais Gonçalo Ramos et d'Ousmane Dembelé. Ces deux joueurs offensifs doivent accompagner Kylian Mbappé dans ce secteur cette saison. Mais le board parisien n'est pas totalement satisfait de ce mercato et se bat pour attirer un autre joueur à vocation offensive qui puisse renforcer ce secteur.

Dès l'ouverture du mercato estival, Randal Kolo Muani est convoité par le PSG. Le club de la capitale a notamment engagé des discussions avec l'Eintracht Francfort pour recruter l'attaquant de 23 ans. Mais pour l'heure les discussions n'ont pas encore abouti. Aux dernières nouvelles, le club allemand réclamerait une somme de 100 millions d'euros pour libérer son joueur qui est sous contrat jusqu'en juin 2027. En conférence de presse ce vendredi, le directeur sportif du club allemand

Markus Krösche a mis les choses au point concernant l'avenir de Kolo Muani.

<<Randal a encore un contrat de quatre ans, a souligné le dirigeant de l’Eintracht Francfort. La situation n'a pas changé. Randal a encore un contrat de quatre ans, il a effectué la préparation estivale sans se blesser, et il est prêt pour le début de la saison. (…) Au final, c'est nous qui décidons. On a le contrôle de la situation et en conséquence, c'est une situation assez détendue de notre point de vue. » a-t-il précisé.

L'article continue ci-dessous

Par ailleurs, il souligne que le vice-champion du monde 2022 pourrait être aligné dimanche contre Darmstadt dans le cadre de la première journée de la Bundesliga.

Et pourtant, l'ancien joueur du FC Nantes souhaite vivement retrouver la Ligue 1. Ce dernier aurait fait savoir aux dirigeants de Francfort qu'ils désirent fortement changer d'air cet été.Il va devoir prendre son mal en patience.