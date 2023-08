Dembélé n'est pas le seul ! Un autre attaquant des Bleus proche du PSG

Les dirigeants parisiens devraient engager un énième élément offensif d’ici la fin du mercato et ça pourrait être Randal Kolo Muani.

Engagé dans un bras de fer tendu avec Kylian Mbappé, le board parisien ne se laisse pas pourtant distraire. Mieux, le club parisien est très actif sur le marché estival dans l’optique de renforcer qualitativement son effectif. Ainsi, quelques jours avant le début de la nouvelle saison de Ligue 1, les dirigeants parisiens ont bouclé le recrutement du portugais Gonzalo Ramos et sont en passe d’officialiser la venue d’Ousmane Dembélé. Si l’attaquant portugais et français devraient renforcer le bastion offensif du PSG, les dirigeants ne comptent pas s’arrêter là. Le conseiller sportif du PSG, Luis Campos aurait ciblé un autre international français qui n’est autre que Randal Kolo Muani.

Randal Kolo Muani veut changer d’air

Randal Kolo Muani devrait sans doute fulminer et ressasser son action de la dernière minute de la prolongation lors de la finale de la Coupe du monde 2022 entre la France et l’argentine,

L'article continue ci-dessous

le 18 décembre 2022 au Qatar. Alors qu’il avait l’opportunité rêvée d’offrir une troisième étoile mondiale à la France, l’attaquant de 24 ans a raté son face à face avec le gardien argentin Emiliano Martinez. Neuf mois après cette grosse déception et cette finale perdue face à l’abiceleste, le joueur de l’Eintracht Francfort est en passe de franchir un palier. Auteur d’une brillante saison 2022-2023 en Bundesliga (15 buts inscrits), l’ancien nantais est convoité par plusieurs grosses écuries européennes à savoir le Bayern Munich et le PSG. Bien que l’intérêt du Bayern Munich à son endroit est manifeste, Kolo Muani aurait informé ses dirigeants de Francfort qu’il souhaiterait rejoindre le PSG. La piste parisienne s’avère très plausible étant donné que Luis Campos et Luis Enrique aiment le profil du joueur.

Kolo Mu ani , un profil intéress ant pour le PSG

Joueur d’espace, Randal Kolo Muani pourrait apporter une valeur ajoutée au PSG si jamais il débarquait au club cet été. Le joueur formé au FC Nantes coche toutes les cases de l’attaquant moderne. Vif, et explosif, Kolo Muani adore multiplier les appels dans le dos des défenses adverses et attaque permanemment les espaces. Un profil atypique qui intéresse fortement le PSG.