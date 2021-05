PSG - Marquinhos prévient : Monaco sait mettre Paris en difficulté

Le défenseur du Paris Saint-Germain a rappelé que l'ASM s'est imposée à deux reprises face au PSG cette saison. Une équipe dont il faut se méfier.

Actuel 3e de Ligue 1, l'AS Monaco est tout proche d'atteindre son objectif principal : celui de se qualifier pour la Ligue des Champions. Aussi solides que séduisants cette saison, les Monégasques ont surtout l'occasion de remporter un titre, ce mercredi soir (21h00), eux qui affrontent le Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de France.



Si le Paris Saint-Germain part avec l'étiquette de favori, force est de constater que venir à bout de l'ASM n'a rien d'une chose aisée. Preuve en est, Paris s'est incliné à deux reprises face au club de la Principauté cette saison. Ainsi, le défenseur Marquinhos s'attend forcément à un nouveau match compliqué ce mercredi soir.

"On aime avoir de la concurrence, on est des compétiteurs"

"On connaît l’adversaire, c'est un grand choc, ils nous ont battus deux fois cette année, à nous de bien nous préparer pour les battre demain en finale. (...) Chaque équipe a sa stratégie, on a fait de bonnes choses et des moins bonnes sur ces deux matches, Monaco est une équipe efficace, surtout au Parc des Princes contre nous. Ils ont bien défendu, bien couru, bien profité des occasions. On doit casser les lignes. Ça va être un bon match", a promis l'international brésilien, en grande forme.



Encore buteur face au Stade de Reims dimanche soir (4-0), Marquinhos fait partie des hommes forts du PSG en cette fin de saison. Compétiteur dans l'âme, il aime particulièrement disputer ce genre de rendez-vous. "Franchement, c’est bien, on aime avoir de la concurrence, on est des compétiteurs, on aime jouer contre des équipes qui nous mettent en difficulté, Monaco en est une", a confié l'ancien de la Roma, en conférence de presse, pressé d'en découdre avec les hommes de Niko Kovac.



De son côté, l'entraîneur de l'ASM redoute surtout un joueur : Kylian Mbappé. " Mbappé est pour moi le meilleur joueur du monde. Un seul joueur n'est pas suffisant pour l'arrêter. Il faudra insister là-dessus. Si on remet les mêmes ingrédients, on aura une chance" , a estimé le technicien croate en conférence de presse, mardi.