Equipe de France - Liste des 26 – Didier Deschamps : « Benzema aurait été dans les 23 »

Même avec une liste de 23 joueurs, Didier Deschamps aurait rappelé Karim Benzema.

Après avoir dévoilé sa liste en direct au journal de 20h00 de TF1, Didier Deschamps s'est présenté devant les autres média pour une conférence de presse.

Il s'est expliqué longuement sur son choix de rappeler Karim Benzema en équipe de France : « Avec mon staff, il y a eu beaucoup de discussions car ils ont aussi un ressenti. On pèse toujours le pour et le contre. Il y a eu des étapes. Et évidemment de la part de relation de confiance que j'ai avec le président, lequel a toujours été un soutien précieux, évidemment je l'ai tenu au courant de ma réflexion. Il est très content ce soir. »

Il a également mis les points sur les i sur ce qu'il pense des qualités de Benzema : « Je n'ai jamais dit à un moment que je ne reconnaissais pas la qualité de Karim. Ce qui n'a pas empêché l'équipe de France d'avoir des résultats, et c'est factuel. Mais oui, dans la carrière d'un joueur, il y a une plénitude et si je l'ai sélectionné aujourd'hui c'est dans ce but-là. »

Deschamps a même reconnu que Karim Benzema aurait présent même si la liste des joueurs n'avait pas été élargie à 26 : « C'est l'offenser de dire qu'il n'aurait pas été dans les 23. Sans vouloir faire de hiérarchie. C'est Karim Benzema quand même… »

Une discussion Benzema-Deschamps

Didier Deschamps a enfin précisé que le retour de Benzema était lié à une discussion entre les deux protagonistes : « L'étape importante c'est qu'on s'est vus et qu'on s'est parlés. On a analysé ce qu'on s'est dit. Le rendez-vous a eu lieu il y a un petit moment quand même. »

Le sélectionneur a refusé de sire qui avait fait le premier pas pour la réconciliation : « Ça n'a pas d'importance. Que ça soit pour lui ou pour moi. L'importance c'est qu'on s'est vus. »

Quant au timing de ce retour, Didier Deschamps reste évasif : « Ça s'est passé là, ça se passe aujourd'hui, on ne peut pas faire machine arrière. »

Enfin, Didier Deschamps pense que Benzema ne va pas perturber la vie du groupe : « Vous avez la réponse au choix que j'ai fait. Sinon, j'aurais fait autrement. »