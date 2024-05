PSG, les ambitions de Marco Asensio pour la saison prochaine

Marco Asensio a dévoilé vendredi ses ambitions pour la saison prochaine avec le PSG.

Le Paris Saint-Germain est encore loin d’avoir fini sa saison. Champion de France pour la 12e fois de son histoire, le club parisien a encore un dernier match à disputer en Ligue 1 (contre Metz dimanche, 21h). En plus, le PSG a la finale de Coupe de France face à l’OL, le 25 mai prochain. Cependant, Paris n’attend pas la fin de saison avant de s’occuper de l’avenir de ses joueurs. Du côté de ces derniers également, certains à l’image de Marco Asensio, se projette déjà sur la saison prochaine.

Marco Asensio veut « écrire l’histoire » avec le PSG

Le Paris Saint-Germain a réalisé un mercato impressionnant l’été dernier. Le club de la capitale a recruté une dizaine de joueurs pour renforcer son effectif et partir sur des nouvelles bases avec Luis Enrique, arrivé l’été dernier également. Mais le plus gros coup du PSG était sans doute la signature de Marco Asensio, arrivé libre du Real Madrid. Malheureusement, l’international espagnol n’aura pas eu assez de temps pour s’affirmer cette saison surtout avec les blessures qui ne l’ont toujours pas lâché.

L'article continue ci-dessous

Pas satisfait de sa saison, Marco Asensio pense bien réaliser une de plus belle lors du prochain exercice. « Je suis très heureux d’être ici, de vivre tout ça. Mais je ne veux pas m’arrêter là. Je veux continuer à accomplir beaucoup de choses. C’est ma première année au PSG et j’en veux plus. Je veux réaliser des choses qui n’ont jamais été faites ici. Je veux écrire l’histoire ici », déclare-t-il dans un entretien accordé au site officiel du PSG.

Asensio veut tout donner pour les supporters

Même s’il a peu joué en raison des blessures, Marco Asensio se plait dans la capitale française. Le milieu de terrain espagnol a pris du plaisir à chaque fois qu’il est monté sur le terrain surtout avec la ferveur des supporters parisiens. Et, Marco Asensio compte bien rendre aux fans du PSG leur soutien.

« C’est un club très bien organisé, un très grand club, le plus grand de France et l’un des plus grands d’Europe. Mais c’est aussi une grande responsabilité d’être ici. Nous devons être à la hauteur. Les supporters m’ont beaucoup surpris, en bien. Ils nous encouragent à chaque match. L’autre jour, l’accueil qui nous a été réservé était incroyable », ajoute-t-il.