Le cadeau exceptionnel du PSG à Senny Mayulu pour son anniversaire

Le PSG a offert un joli cadeau à Senny Mayulu pour son anniversaire, vendredi.

Le calme apparait enfin dans la capitale française ces derniers jours. Avec encore un match à disputer en Ligue (contre Metz dimanche, 20h) et une finale de Coupe de France (contre Lyon le 25 mai), le PSG est encore loin d’avoir terminé sa saison. Cependant, le club parisien ne compte pas attendre la fin de saison avant de sceller l’avenir des ses joueurs et surtout des plus jeunes. L’une des pépites parisiennes, en l’occurrence, Senny Mayulu, a d’ailleurs reçu un joli cadeau de la part du club pour son anniversaire, ce vendredi.

Un contrat professionnel de 5 ans offert à Senny Mayulu par le PSG

C’était dans les tuyaux depuis quelques jours, Senny Mayulu va signer son premier contrat professionnel avec le PSG. Révélation de la fin de la saison, le titi parisien entre dans les plans du club et de Luis Enrique pour la saison prochaine. Et quoi de mieux que de voir s’offrir son premier contrat le jour de son anniversaire. A en croire RMC Sport qui confirme les informations de Foot Mercato d’il y a trois jours, Senny Mayulu va signer un bail de cinq ans avec le PSG alors qu’il célèbre ses 18 ans ce vendredi. Le média précise toutefois que le contrat pourra être signé que lundi prochain « car ses proches sont en Hongrie pour assister à un match de son frère ».

Luis Enrique compte sur Senny Mayulu

Ainsi, Senny Mayulu sera lié au Paris Saint-Germain jusqu’en 2029 tout comme Warren Zaire-Emery, récemment prolongé par le club. Cependant, la signature du titi parisien n’aurait peut-être pas été possible sans l’apport de Luis Enrique. Le technicien asturien a notamment convaincu Mayulu de rester dans la capitale française malgré les offres de plusieurs club européens dont le Borussia Dortmund. Pas étonnant puisque c’est lui qui a lancé Senny Mayulu (7 matchs, 1 passe décisive) dans le grand bain cette saison.

Luis Enrique est même un grand fan de Senny Mayulu comme il le laissait entendre il y a quelques semaines. « Mayulu, c’est une des belles surprises. Il peut jouer à l’intérieur, à l’extérieur. Quand vous regardez les catégories inférieures, pour moi c’est un joueur parfait pour mon type de jeu. Il est similaire à Warren (Zaïre-Emery, ndlr) dans cet aspect du jeu. Je suis très content qu’il continue au club et qu’il veuille renouveler son contrat ici. Je pense que ça sera un joueur important dans le futur », expliquait le coach du PSG.