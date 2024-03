PSG - Barça : Fabian Ruiz répond à Cancelo

Fabian Ruiz a répondu à Joao Cancelo après ses propos sur le choc PSG – Barça, dimanche.

Le choc à venir entre le PSG et le Barça suscite beaucoup de réactions depuis la fin du tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions. Actuellement avec leurs sélections respectives, les joueurs des deux clubs ne manquent pourtant pas d’occasion pour réagir sur cette double confrontation. Après le Portugais, Joao Cancelo du FC Barcelone, c’est au tour de l’Espagnol, Fabian Ruiz du Paris Saint-Germain de se livrer au jeu de pronostics entre les deux équipes ce dimanche.

Le PSG n’est pas favori selon Fabian Ruiz

Si c’est l’un des matchs les plus attendus de la saison, le choc entre le PSG et le Barça paraît équilibré au vu de la forme actuelle des deux équipes. Mais pour la plusieurs observateurs, le club parisien part légèrement favori en raison notamment de la présence de Luis Enrique, ancien coach du Barça, et de Kylian Mbappé. Cependant, Fabian Ruiz n’est pas de cet avis et annonce que le PSG ne se voit pas comme un favori face aux Blaugranas.

« Non, nous ne nous considérons pas comme des favoris. Nous nous considérons comme l'une des huit meilleures équipes d'Europe. Nous y sommes et nous venons ici avec un bon sentiment, avec une dynamique très positive, mais tout comme Barcelone, qui se porte très bien », a lancé l’international espagnol dans des propos relayés par Sport.

Fabian Ruiz met en garde le Barça

Du côté du Barcelone, on prépare ce choc par tous les moyens y compris même dans les médias. Les Barcelonais ont fait savoir qu’ils étaient prêts à sortir le PSG et Luis Enrique de la C1 en avril prochain. Même s’il s’attend à un match compliqué, Fabian Ruiz annonce à son tour le plan de Paris pour éliminer le Barça.

« Ce seront des matches très serrés et compétitifs qui se joueront sur de petits détails. Nous devons être concentrés pour que les détails tombent en notre faveur et que nous puissions passer, ce qui serait une très belle chose à faire », a confié l’ancien joueur de Naples.