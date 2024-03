Le PSG se mesurera à Barcelone en quarts de finale de la Ligue des Champions. L’équipe de la capitale a évité le pire.

Après s’être défait de la Real Sociedad en 8es de finale, le PSG va devoir affronter un autre club espagnol en Ligue des Champions. Le tirage au sort des quarts de finale, effectué ce vendredi, lui a réservé le FC Barcelone.

Le PSG retrouve le Barça

L’affiche est relevée, puisqu’il s’agit ni plus ni moins du champion d’Espagne en titre et du quadruple champion d’Europe. Néanmoins, les Parisiens peuvent tout de même souffler, puisqu’ils se sont épargnés les deux gros favoris de la compétition, en l’occurrence le Real Madrid et Manchester City. Ces deux-là vont d’ailleurs s’affronter dans un choc exceptionnel.

L'article continue ci-dessous

Ce match sera particulier pour Luis Enrique, puisqu’il retrouve son ancien club. Celui où il a évolué comme joueur ou comme entraineur. Il était d’ailleurs sur le banc de l’équipe catalane lors de la fameuse remontada en 2017.

Le FC Barcelone est l’adversaire que le PSG a le plus souvent affronté sur la scène européenne sous l’ère QSI. Ça sera la sixième fois en douze ans. Et il y en a eu cinq en phase à élimination directe.

Une potentielle demie abordable pour le PSG

Le dernier duel entre les deux équipes a laissé plutôt de bons souvenirs aux Parisiens. En 8e de finale de l’édition 2020/2021, ils avaient écarté les Blaugrana de leur chemin.

Notons qu’il n’y aura qu’une semaine d’écart entre les quarts de finale aller de C1, prévus les 9 et 10 avril, et les quarts retour, programmés les 16 et 17 avril.

S’ils s’imposent face aux hommes de Xavi, les hommes de Luis Enrique auront une demi-finale potentiellement abordable. Ça sera soit l’Atlético Madrid soit le Borussia Dortmund.

Programme des quarts de la Ligue des Champions

Arsenal FC – Bayern Munich

Atlético Madrid – Borussia Dortmund

Real Madrid – Manchester City

Paris SG – FC Barcelone

Demi-finales

Vainqueur 2 – Vainqueur 4

Vainqueur 1 - Vainqueur 3