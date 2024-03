Barça, Xavi annonce la couleur contre le PSG

L’entraineur du Barça, Xavi Hernandez, s’est exprimé sur le choc à venir contre le PSG en Ligue des Champions.

C’est le choc qui suscite le plus de réactions depuis la fin du tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions, vendredi. Le PSG devra chercher une place dans le dernier carré face au Barça. Ce choc tient également lieu de retrouvailles entre Xavi Hernandez et son ancien entraineur en Catalogne, Luis Enrique, aujourd’hui coach du PSG. L’entraineur blaugrana s’est exprimé sur ce choc à la faveur d’une conférence de presse samedi en marge du duel contre l’Atlético Madrid (dimanche, 21h).

Xavi optimiste pour le choc PSG – Barça

Chaque match entre le PSG et le FC Barcelone rappelle la remontada du club espagnol sur les Parisiens en 2017. Alors qu’il avait remporté les 8es de finale aller de la C1 à domicile (4-0), le PSG s’écroule complètement au lors de la manche retour face au Barça de…. Luis Enrique (6-1). Même si le club francilien a pris sa revanche en 2021 (4-1, 1-1), les Blaugranas partent toujours favori au vu de leur histoire. Mais Xavi n’est pas de cet avis.

L'article continue ci-dessous

« Le PSG est probablement favori, même si ça ne se voit pas dans l'historique vu que l'on a plus de Ligue des champions qu'eux. Mais actuellement, si on parle économiquement, la situation n'est pas la même. Le PSG est l'un des adversaires les plus difficiles qu'on aurait pu tirer, mais l'on veut faire deux grands matchs et l'on reçoit au retour, ce qui est très positif », a lancé l’ancien capitaine du Barça.

Xavi ne craint pas le PSG

Le choc contre le Barça revêt encore plus d’importance pour le PSG puisque c’est son ancien bourreau, Luis Enrique, qui est sur son banc cette saison. Le technicien espagnol retrouve également son club de cœur avec le souvenir d’être le dernier entraineur à avoir remporté la Ligue des Champions avec le Barça (2015). Une expérience au plus haut niveau qui manque cependant à Xavi et pourrait lui être fatale. Mais l’entraineur du Barça n’a pas peur du PSG de Luis Enrique.

« J'ai le sentiment que l'on a un Barça très jeune et inexpérimenté, mais avec énormément de talent. Peut-être que le PSG a plus d'expérience et Luis Enrique le sait, mais nous avons l'envie, les attentes et l'enthousiasme de joueur la qualification », a ajouté Xavi.