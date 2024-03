Barça, Joao Cancelo prévient le PSG

Le défenseur du Barça, Joao Cancelo, a envoyé un message au PSG dimanche en vue du prochain choc entre les deux équipes.

C’est sans doute l’un des matchs les plus attendus cette saison. En tout c’est celui qui fait le plus parler depuis la fin du tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions. Pour cause, le choc entre le PSG et le Barça renvoie à des souvenirs douloureux au niveau des deux équipes. Depuis lors, les acteurs des deux clubs ne cessent de se lancer des piques par médias interposés. C’est le cas également de l’international portugais Joao Cancelo qui s’est confié sur ce duel entre Parisiens et Blaugranas au micro de A Bola, dimanche.

Le PSG n’a toujours pas oublié la remontada du Barça

Le premier souvenir qui vient en tête lorsqu’on évoque le choc PSG – Barça, c’est bien la remontada subie par les parisiens en 8es de finale de la C1 en 2017. Alors qu’ils avaient remporté la manche aller sur un score de 4-0, les Franciliens ont sombré au retour en perdant 6-1 face au Barça de Luis Enrique. Même si le PSG a pris sa revanche en 2021 (4-1, 1-1), le club garde toujours un souvenir amer et ne compte plus perdre face au Barça.

L'article continue ci-dessous

Getty

Cette saison, Paris dispose d’un atout de taille en l’occurrence Luis Enrique. Entraineur du Barça lors de la remontada, le technicien espagnol, aujourd’hui sur le banc du PSG, a l’occasion de se faire pardonner par le public francilien et cela passe. Cependant, le FC Barcelone n’est pas près de rendre la tâche facile au club parisien.

Joao Cancelo met en garde le PSG

Prêté par Manchester City au Barça, Joao Cancelo fait partie des meilleurs joueurs du club blaugrana cette saison. A l’instar de ses coéquipiers, l’international portugais est prêt pour le PSG.

« En Ligue des Champions, toutes les équipes sont fortes. Le PSG est une équipe avec de grandes individualités et un grand entraîneur, que j’apprécie beaucoup. Ce sera un match très difficile, mais nous allons essayer. Nous sommes Barcelone et nous allons essayer de jouer notre jeu et de gagner », confie-t-il avant d’évoquer son duel face à Kylian Mbappé. « Mbappé en face ? Je pense toujours que c’est un joueur à surveiller. Il est actuellement dans le top 3 mondial », conclut l’ancien joueur de la Juventus et du Bayern Munich.