PSG – Barça : Une légende allemande annonce le vainqueur

Une ancienne gloire de l’Allemagne a prédit mardi le vainqueur du choc à venir entre le PSG et le Barça.

C’est sans doute l’un des matchs les plus attendus de la saison. En tout cas, c’est celui qui suscite le plus de réactions depuis la fin du tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions. Le PSG et le Barça vont se défier une nouvelle fois dans la compétition reine des clubs européens. Cette fois-ci, c’est une place dans le dernier carré qui est en jeu. Si les deux équipes ont pratiquement les mêmes chances de passer au vu de leurs formes actuelles, une icône de la sélection allemande et du Bayern Munich donne plus de crédit à l’une d’elles.

PSG – Barça, comme on se retrouve…

C’est la saison des retrouvailles en Ligue des Champions. Après le Real Madrid et Manchester City qui vont s’affronter pour la troisième saison consécutive, le PSG et le Barça vont se retrouver également. Une affiche qui rappelle celle de la saison 2016-2017 où le PSG a subi l’une des pires humiliations de l’histoire du football.

Vainqueur 4-0 à l’aller, le club parisien sombrait totalement lors de ces 8es de finale retour de la C1 en s’inclinant sur le score de 6-1 face au Barça d’un certain Luis Enrique. Même si les Parisiens ont pris leur revanche en 2021 (4-1, 1-1), la remontada reste toujours dans les mémoires. Cependant, le PSG a un atout de taille cette saison : Luis Enrique. Entraineur du Barça lors de la remontada, le technicien espagnol a l’avantage de connaitre suffisamment le club blaugrana dont il est le dernier coach à avoir remporté la C1 (2015).

Lothar Matthaus prédit une qualification du PSG

Même si Luis Enrique connait bien Barcelone, cela ne garantit pas pour autant une qualification du PSG. Par contre, pour Lothar Matthaus, le club parisien est bel et bien le favori de ce choc. Selon le Ballon d’Or 1990, le fait que le PSG compte en son sein une seule vedette en l’occurrence, Kylian Mbappé, donne plus de chances aux Parisiens.

« Je pense que le Paris Saint-Germain est favori contre Barcelone. Tout Paris rêve du titre depuis des années, Mbappé veut maintenant y ériger un monument. C’est une bonne chose pour l’équipe qu’il n’y ait qu’une seule superstar et pas autant qu’avant. Lewandowski ne brille plus au Barça comme il le faisait au Bayern, l’entraîneur Xavi s’en va et il y a de l’agitation au club. Quelque chose comme ça affecte l’équipe », a déclaré la légende du Bayern Munich ce mardi dans les colonnes de Bild.