Barça, Fermin Lopez met la pression au PSG

Le milieu de terrain du Barça, Fermin Lopez, s’est exprimé, mardi, sur le choc à venir entre le club blaugrana et le PSG.

Les quarts de finale de la Ligue des Champions offrent de gros chocs cette saison. Parmi ceux-ci, un gros duel à venir entre le PSG et le Barça. C’est d’ailleurs le match qui suscite le plus de réactions depuis la fin du tirage au sort des quarts de finale de la C1. A l’instar de plusieurs acteurs des deux équipes, Fermin Lopez a également donné son avis sur cette double confrontation entre Parisiens et Blaugranas.

Fermin Lopez ne voit pas un tirage favorable pour le Barça

L’un des matchs des quarts de finale de la C1 cette saison mettra aux prises les deux derniers champions d’Europe en l’occurrence, le Real Madrid et Manchester City. C’est d’ailleurs la troisième saison de suite que les deux équipes vont se confronter en Ligue des Champions. Pourtant, ce choc ne suscite pas autant de débats que celui entre le PSG et le Barça. Un match qui semble abordable pour les deux équipes qui auraient pu tomber sur un gros morceau.

Mais pour Fermin Lopez, le PSG est loin d’être un tirage clément pour le Barça. « En fin de compte, on sait que, quel que soit l’adversaire, il s’agit d’une grande équipe, nous avons tiré le PSG et nous sommes heureux. C’est vrai que City est une grande équipe et qu’elle est très bonne, mais on peut aussi la retrouver en finale », lance le milieu de terrain blaugrana au micro de SPORT.

Fermin Lopez annonce la couleur contre le PSG

Le choc entre le PSG et le Barça rappelle notamment la remontada des Blaugranas lors des 8es de finale de l’édition 2016-2017. Vainqueur 4-0 à l’aller, le PSG a sombré totalement lors de la manche retour en s’inclinant sur le score de 6-1. Sur le banc du Barça à l’époque, se trouvait un certain Luis Enrique, aujourd’hui entraineur du Paris Saint-Germain. Un atout de taille pour le club parisien qui peut compter également sur son attaquant vedette, Kylian Mbappé.

Cependant, Fermin Lopez n’est pas intimidé par le PSG et pense le Barça capable d’éliminer Paris. « La motivation fait partie intégrante de la Ligue des Champions. Nous jouons contre un grand adversaire et, à cet égard, tout le monde sera en feu. Mbappé, c’est l’un des joueurs les plus dangereux du PSG, mais il y a aussi Dembélé. Ce sont de grands joueurs et nous essaierons de les arrêter », confie le jeune joueur de 20 ans.