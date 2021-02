OM, Valbuena tacle Eyraud

L'ancien meneur de jeu de l'OM a taclé le comportement et le bilan du président, Jacques-Henri Eyraud.

Jacques-Henri Eyraud a les oreilles qui sifflent depuis quelques jours. Le président de l'Olympique de Marseille en prend plein son grade. Visé par les supporters qui ont envahi le centre d'entraînement de l'OM samedi, à quelques heures de la rencontre prévue face à Rennes, le dirigeant du club phocéen a vu la situation s'empirer après ses déclarations maladroites évoquant "l'OM des magouilles" après les débordements des supporters qui réclament notamment sa tête.

Consultant pour RMC, Mathieu Valbuena, meneur de jeu de l'Olympiakos, a ouvertement taclé Jacques-Henri Eyraud pour son comportement et son bilan : "Il a eu des propos très, très maladroits par rapport à l’Olympique de Marseille (sur l'OM 'des magouilles', ndlr) et je me suis reconnu dedans, vu mon histoire avec le club. À un moment donné, pour être président d’Euro Disney, il n’y a pas de soucis, mais pour être président de l’OM, il n’a pas les épaules".

"Je vais juste réagir sur les propos qu’il a pu avoir en disant qu’il avait tendu la main aux supporters, qui ont dit non. Ça fait quatre mois que les supporters veulent parler avec lui, et il a décliné les invitations. Ce sont des sources sûres, j’ai encore de très bonnes relations avec des groupes de supporters. C’est vrai qu’il n’y a pas longtemps les supporters ont décliné ses vœux, mais parce qu’il y a une cassure. Quand le dialogue est rompu, et qu’il ne respecte pas l’institution, les supporters ne peuvent pas faire machine arrière", a ajouté l'ancien international français.

"Eyraud a mis à genoux l'OM"

Mathieu Valbuena ne porte pas le président actuel de l'Olympique de Marseille, c'est visiblement le moins que l'on puisse dire, mais plus que tout, il a totalement dézingué le travail de ce dernier depuis son arrivée à la tête du club phocéen : "Qu’est-ce qu’il a fait depuis quatre ans et demi? Il a mis à genoux l’Olympique de Marseille, et c’est dur de le remettre à flot. (…) Les supporters ne demandent qu’à rêver, et lui ne les fait pas rêver".

"Avant de remettre en cause l’historique du club, il faut déjà balayer devant sa porte. Moi j’ai eu un président qui était Jean-Claude Dassier, qui ne connaissait pas plus le football que Jacques-Henri Eyraud, mais au moins lui restait à sa place. Et au final, même s’il a bénéficié du travail de Pape Diouf avant, il a été champion de France", a conclu l'ancien meneur de jeu de l'Olympique de Marseille entre 2006 et 2014.

Les temps sont durs pour le président de l'Olympique de Marseille qui se retrouve isolé, bien que toujours soutenu par Frank McCourt, sur la Canebière. Après l'envahissement du centre d'entraînement par les supporters, ses déclarations maladroites, la démission d'André Villas-Boas, Jacques-Henri Eyraud a hâte que le calme revienne sur le Vieux-Port, mais pour cela, il n'est pas prêt à céder face à la pression populaire et à quitter le club marseillais.