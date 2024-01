OM, un titulaire indiscutable poussé vers la sortie

A deux jours de la fin du mercato hivernal, l’Olympique de Marseille s’apprête à se séparer d’un de ses titulaires indiscutables.

Après avoir réussi à faire signer plusieurs joueurs lors de ce mercato hivernal, l’Olympique de Marseille travaille désormais à faire le dégraissage de son effectif. Et là, un titulaire indiscutable de la formation dirigée par Gennaro Gattuso va payer les frais.

Marseille fait le ménage

A la suite d’une première partie de la saison mitigée en raison des résultats obtenus et les incidents enregistrés de part et d’autres, l’Olympique de Marseille, avec ses moyens limités, a pu se renforcer avec la signature de quelques nouveaux joueurs. On peut citer entre autres Jean Onana, Faris Moumbagna, Ulisses Garcia ou encore Quentin Merlin, qui ont rejoint le club phocéen cet hiver.

Mais pour faire venir d’autres profils désirés, l’Olympique de Marseille pense libérer quelques gros salaires de l’effectif afin de s’adjuger les nouvelles cibles avant la fin du mercato dans deux jours. Si Renan Lodi a pris la direction de l'Arabie Saoudite, un titulaire indiscutable va être sacrifié par les Phocéens.

Jonathan Clauss mis sur le marché

C’est un départ tout sauf attendu. Un cadre de l’effectif de Gennaro Gattuso, Jonathan Clauss va quitter l’Olympique de Marseille. A en croire les informations de L’Equipe, l’arrière droit de l’Equipe de France, sorti prématurément sur blessure face à Monaco (2-2), samedi soir, serait mis sur le marché des transferts.

La Direction de l’Olympique de Marseille a évoqué ce lundi matin la possibilité d'un départ d'ici jeudi soir, s'en ouvrant auprès de certains intermédiaires, et de certains clubs, comme Galatasaray, qui cherche un latéral droit après le transfert de Sacha Boey au Bayern Munich, selon le quotidien sportif français. Mais Jonathan Clauss ne souhaiterait pas quitter le club du Sud de la France. Son entourage ne le veut pas non plus.

Sous contrat jusqu'en juin 2025 avec le club phocéen, Jonathan Clauss a disputé 28 matchs toutes compétitions confondues avec l’Olympique de Marseille. Le latéral droit a pu inscrire deux buts et délivrer 6 passes décisives.