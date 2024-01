OM – Monaco : Marseille accroché à domicile (2-2)

L’OM était aux prises avec Monaco samedi pour le compte de la 19e journée de Ligue 1. Score final, 2-2.

L’Olympique de Marseille recevait samedi soir, l’AS Monaco à l’occasion de la 19e journée. Dans une rencontre âprement disputée, les Marseillais et les Monégasques ne sont pas arrivés à se départager.

Avantage pour Monaco en première mi-temps

Les choses sont allées très vite dans cette rencontre entre Marseillais et Monégasques. L’ASM faisait déjà trembler les filets dans les 10 premières minutes avec Wissam Ben Yedder. Le capitaine monégasque profitait d’une passe d’Aleksander Golovin pour tromper Pau Lopez (0-1, 7e). La joie de l’ASM sera cependant de courte durée puisqu’ils ont été réduits dans la foulée avec l’exclusion de Maripan pour une faute sur Vitinha (12e).

Aubameyang (18e) et Vitinha (21e) coup sur coup, ont essayé ensuite d’égaliser sans succès. L’OM parvenait quand même à marquer grâce à Pierre-Emerick Aubameyang qui remettait les pendules à l’heure à la 39e minute (1-1). L’OM pensait rentrer aux vestiaires avec ce nul mais Monaco reprenait l’avantage en fin de première mi-temps par le biais de Maghnes Akliouche (1-2, 45+4).

L’OM recolle au score

Au retour de la mi-temps, les deux équipes reprenaient avec la même envie et la même intensité. C’est l’OM qui marquait en premier cette fois-ci pour revenir au score pour la deuxième fois de suite. A la 50e, Leonardo Balerdi, démarqué, déclenchait une lourde frappe imparable pour Kohn (2-2). Lancés par le but du défenseur argentin, l’OM insistait ensuite sur le camp monégasque.

Remuant, Aubameyang forçait Kohn à la parade à la 67e. Il est suivi deux minutes plus tard par Vitinha qui se ratait par deux fois (69e). Monaco parvenait également à se procurer une nouvelle occasion mais Pau Lopez était vigilant cette fois-ci sur la frappe de Golovin (73e). Malgré l’insistance des deux équipes et surtout des Phocéens, elles n’arriveront pas à planter un nouveau but et se quittaient donc sur ce score nul. Marseille (6e, 29 pts) gagne une place de plus tandis que Monaco (4e, 34pts) ne bouge pas au classement.