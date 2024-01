Montant du transfert, durée de contrat... Tout sur la signature de Jean Onana à l'OM

L’international camerounais, Jean Onana, est officiellement un joueur de l’Olympique de Marseille.

C’était dans les tuyaux depuis quelques heures, c’est désormais officiel. L’OM a officialisé l’arrivée de Jean Onana en provenance de Besiktas. La première recrue hivernale du club qui a atterri dans la cité phocéenne dimanche est officiellement Marseillais dès ce lundi.

Jean Onana est officiellement Marseillais

Dans le besoin urgent de se renforcer, l’OM n’a pas mis du temps à boucler sa première opération de l’hiver. Une semaine seulement après l’ouverture officielle du mercato, le club phocéen vient d’officialiser sa toute première recrue hivernale. Milieu de terrain, Jean Onana vient renforcer un secteur décimé par l’indisponibilité de Valentin Rongier et le départ à la CAN d’Azzedine Ounahi. Le Camerounais rejoint officiellement l’OM en prêt avec option d’achat après le succès de sa visite médicale ce lundi. Arrivé en provenance de Besiktas, club de la Super Lig turque, Jean Onana va porter le dossard 17 pour le reste de la saison.

Un précieux renfort pour l’OM

Avec le départ de plusieurs de ses cadres à la CAN (Mbemba, Ounahi, Sarr, Ndiaye) et la blessure de Valentin Rongier, Gennaro Gattuso avait besoin de compter sur un joueur qui maitrise le championnat français. Au vu des aspirations du technicien italien pour la deuxième partie de saison, Jean Onana, qui est un habitué de la Ligue 1, correspond au profil de joueur dont a besoin Gattuso.

L’international camerounais avait déjà fait parler de lui dans l’élite du football français lors de ses passages à Lille, à Bordeaux et récemment à Lens. Avec les Sang et Or, Jean Onana a largement contribué à la belle épopée de Lens la saison dernière ponctuée par une qualification en Ligue des Champions avec ses 23 matchs dont 21 en Ligue 1. A l’OM où l’objectif de Gattuso est de qualifier son équipe pour l’Europe au terme de la saison, l’expérience du milieu de terrain de 23 ans sera d’une grande aide dans l’entrejeu marseillais.