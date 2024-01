Mercato, l'OM accueille une nouvelle recrue (Officiel)

L’OM a officialisé l’arrivée d’une nouvelle recrue hivernale, mardi.

Après les mouvements annoncés depuis quelques jours, il y a enfin, à nouveau, du concret à Marseille. L’OM a officialisé mardi, l’arrivée d’une nouvelle recrue au sein de son effectif. Jean Onana n’est donc plus la seule recrue hivernale de l’Olympique de Marseille.

L’OM se décide enfin à recruter

Le mercato hivernal est devenu mouvementé à l’Olympique de Marseille ces derniers jours. Alors que le président olympien, Pablo Longoria, avait annoncé à l’ouverture de la fenêtre de transferts que l’OM n’avait pas les moyens de recruter cet hiver, le club a été associé à plusieurs à pistes ces dernières semaines. L’activation de certaines pistes peut se justifier par le départ de certains des cadres de l’effectif (Mbemba, Ounahi, Ndiaye, Sarr) à la Coupe d’Afrique des Nations et d’autres absences liées aux blessures.

L’OM étant également engagé sur plusieurs tableaux (Ligue 1, Ligue Europa, Coupe de France), le club est dans l’obligation de se renforcer cet hiver. Mais si plusieurs pistes sont récemment annoncées à l’OM, c’est parce que le club phocéen a enfin les moyens de sa politique. En effet, l’OM a accepté de céder Renan Lodi à Al Hilal contre une forte somme d’argent. Dans la foulée de l’annonce de cet accord, l’OM s’est lancé sur des pistes pour pallier le départ imminent du Brésilien qui est le titulaire sur le flanc gauche de la défense. Après plusieurs dossiers étudiés, Marseille a enfin trouvé le remplaçant de Renan Lodi.

Ulisses Garcia débarque à l’OM

Pour pallier le départ de Renan Lodi, l’OM s’est lancé sur les pistes Josh Doig (Hellas Vérone) et Adrien Truffert (Rennes). Mais les deux joueurs ne seront pas olympiens. L’Hellas Vérone préfère céder son jeune arrière gauche écossais à Sassuolo et Rennes ne compte pas se séparer son défenseur français. Après ces échecs, Pablo Longoria et Mehdi Benatia ont trouvé finalement leur bonheur en Suisse. L’OM a activé la piste Ulisses Garcia et l’international suisse des Young Boys de Berne vient de débarquer officiellement dans la cité phocéenne. Ulisses Garcia a paraphé contrat de quatre ans et demi avec l’OM contre un chèque d’environ quatre millions d’euros.