OM-PSG, bonne nouvelle pour Marseille avant le Classique

L’Olympique de Marseille reçoit une bonne nouvelle de son infirmerie avant le Classique contre le Paris Saint-Germain.

Orphelin de plusieurs de ses cadres avant la réception du Paris Saint-Germain pour le compte de la 27e journée de Ligue 1, dimanche, l’Olympique de Marseille vient de recevoir une bonne de son infirmerie. Le club pourrait compter sur un de ses défenseurs qui était entre temps incertain.

Ulisses Garcia apte contre le PSG ?

Blessé aux adducteurs avec la sélection nationale de la Suisse lors de la trêve internationale du mois de mars, Ulisses Garcia était parmi les nombreux joueurs de l’Olympique de Marseille qui devraient manquer la réception du Paris Saint-Germain dans le cadre de la rencontre en clôture de la 27e journée de Ligue 1.

A en croire les dernières informations de La Provence, l’ancien arrière gauche de BSC Young Boys pourrait être apte pour le 106e Classique entre l’OM et le PSG. Le défenseur suisse s’est en effet remis de son problème et pourrait débuter, alors que la défense phocéenne est décimée. Marseille ne pouvait que compter sur Quentin Merlin et Chancel Mbemba en défense. Alors que Leonardo Balerdi était espéré contre Paris, le défenseur argentin est désormais forfait pour le match.

Jim Brown

Marseille va bricoler en défense

Face à l’absence de plusieurs joueurs en défense, Jean-Louis Gasset pourrait redescendre Geoffrey Kondogbia en charnière ou compter sur Stéphane Sparagna, qui devrait une fois encore venir prêter main forte à l’équipe première.

A en croire les informations de La Provence, l’arrière droit de l'OM et des Bleus, Jonathan Clauss, est forfait pour le Classique. Blessé à la 9e minute contre le Chili (victoire 3-2 de l’Equipe de France), mardi soir au Vélodrome, les examens ont révélé une lésion à l'ischio-jambier pour le défenseur français. Le joueur est en effet forfait pour le match OM-PSG du dimanche. Clauss devrait également manquer les déplacements à Lille et à Lisbonne pour défier Benfica le 11 avril.

Face aux absences de Bamo Meïté, Amir Murillo ou encore de Samuel Gigot, l’Olympique de Marseille va devoir bricoler en défense pour tenter de prendre sa revanche sur le Paris Saint-Germain après avoir perdu (4-0) au match aller au Parc des Princes.