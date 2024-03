C’est l’hécatombe pour l’OM avant d’affronter le PSG

L’Olympique de Marseille est très décimé avant le Classique français contre le Paris Saint-Germain, dimanche, en Ligue 1.

L’Olympique de Marseille inquiète avant son match contre le Paris Saint-Germain. Les deux clubs s’affrontent dimanche prochain dans le cadre de la rencontre en clôture de la 27e journée de Ligue 1 de France. Mais le club phocéen compte plusieurs cadres forfaits pour ce match considéré comme le plus important de la saison.

Plusieurs joueurs de l’OM forfaits contre le PSG

Pour le 106e Classique entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, le club phocéen est amputé. Plusieurs joueurs du club du Sud de la France ne prendront pas part à ce choc considéré comme le plus important de la saison, les Marseillais ayant perdu (4-0) face aux Parisiens au match aller en septembre dernier. Si Luis Enrique et ses joueurs viennent à Marseille sans leurs supporters, Jean-Louis Gasset et les siens seront orphelins de plusieurs membres importants de leur effectif.

Avant ce choc prévu dimanche (20h45), l’infirmerie de l’Olympique de Marseille se remplit à grande vitesse. Des six joueurs phocéens convoqués avec leur sélection, quatre en sont revenus blessés. Le Suisse Ulisses Garcia, les Sénégalais Pape Gueye et Ismaïla Sarr ainsi que le Français Jonathan Clauss sont rentrés à Marseille avec des pépins physiques. Ces blessures s’ajoutent à celles de Valentin Rongier, Samuel Gigot, Bilal Nadir, Simon Ngapandouetnbu, Jean Onana, Bamo Meïté et Amir Murillo.

Une défense à reconstruire contre Paris

Pour espérer tenir tête aux champions de France, Jean-Louis Gasset va devoir faire preuve de créativité, notamment à la défense où les cadres des secteurs clés sont très incertains pour le Classique. Selon Le Parisien, face au PSG, l’ancien coach de Montpellier n’aura que deux éléments défensifs à son entière disposition pour essayer de contrer les attaques du club francilien, avec Chancel Mbemba et Quentin Merlin. Déjà absent contre Rennes (défaite (2-0) avant la trêve, Leonardo Balerdi est, lui aussi, touché aux adducteurs et resterait incertain pour dimanche, selon L’Équipe.

A en croire le journal régional La Provence, l’arrière droit de l'OM et des Bleus, Jonathan Clauss qui s’était blessé dès la 9e minute contre le Chili (victoire 3-2), mardi soir au Vélodrome, souffre d'une déchirure de l'ischio-jambier (cuisse) et devrait être forfait pour le Classique, dimanche.

Face à une telle situation, Gasset pourrait opter pour les solutions menant à Geoffrey Kondogbia, qui a déjà joué dans l’axe avec l’Atlético de Madrid, ou encore au jeune milieu franco-Anglais Emran Soglo, qui avait déjà été replacé en tant qu’arrière gauche par Marcelino lors de la préparation estivale. Battu à l’aller (4-0), Marseille envisage de prendre la revanche ce dimanche à domicile. Mais les blessures font craindre le pire pour l’OM.