PSG – OM (4-0), Paris maitre du Classique

Bien que rapidement privé de Kylian Mbappé, le PSG n’a pas eu de peine pour se défaire de l’OM, ce dimanche au Vélodrome.

La logique a été respectée ce dimanche soir au Parc des Princes. Opposé à son grand rival marseillais, le PSG a fait valoir sa supériorité technique dans cette confrontation. Ceux qui espéraient un beau bras de fer entre ces deux gros bras du championnat ont vite déchanté. Le champion de France a rapidement plié les débats et il n’a même pas eu besoin de star Kylian Mbappé pour le faire.

Le PSG n’a pas souffert sans Mbappé

L’international français est sorti après une demi-heure du jeu, touché à la cheville gauche. C’était à un moment où l’OM pressait pour pouvoir revenir au score suite à la très belle ouverture du score d’Achraf Hakimi (5e). Mais, et contrairement à ce qu’ils pouvaient redouter, les Parisiens n’ont guère souffert de cette défection. Il aurait fallu que Marseille livre une toute adversité pour pouvoir les inquiéter.

Les Olympiens ne se sont pas trop rapprochés des buts gardés par Gianluigi Donnarumma. Le portier italien a même passé une soirée tranquille, si l’on excepte la fois où il a vu Vitinha toucher sa transversale (22e). Il y a aussi eu un tir en force de Chancel Mbemba (72e) passé juste à côté, mais il n’y avait déjà plus de suspense dans cette confrontation depuis bien longtemps.

Getty Images

Paris a surclassé son rival

Paris a tout mis en œuvre pour se rendre la partie facile. Contrairement à ce qu’avait été le cas face à Nice il y a une semaine, l’équipe de Luis Enrique a mis un point d’honneur à bien annihiler le danger adverse, tout en se montrant très efficace sur ses offensives. Après qu’Hakimi ait montré la voie à suivre sur un très joli coup franc, Randal Kolo Muani s’est chargé de doubler la mise pour les locaux. L’ancien de Francfort a profité d’un ballon relâché par Lopez sur un tir rasant de Hakimi pour venir scorer de près son tout premier but sous les couleurs parisiennes.

A la mi-temps, Paris menait donc 2-0. Et au retour des vestiaires, Marseille a bien cherché à se ressaisir, en prenant plus de risques dans le jeu. Malheureusement pour les Phocéens, la stratégie était vouée à l’échec face à l’impressionnante armada qu’il y avait en face. Dès la 47e minute, ils en prenaient un troisième. En cette soirée des premières, Gonçalo Ramos, le remplaçant de Mbappé, a aussi débloqué son compteur buts en cueillant de la tête un centre d’Ousmane Dembélé.

Gonçalo Ramos claque un doublé

Trois buts marqués, puis un quatrième juste avant la fin du temps règlementaire. Sur un contre éclair, Kolo Muani parvenait à s’échapper sur le côté droit avant de servir Ramos sur un plateau. Le Portugais ne s’est pas gêné pour pousser le cuir au fond et assurer un doublé. Présent dans les tribunes, son compatriote Pauleta a dû être fier de son accomplissement.

L’OM a donc pris quatre buts, sans en rendre un seul. Il est resté bien passif, sans idées et sans ressources pour réagir. Dans leur malheur, les Phocéens pourront se consoler en se disant que c’est leur tout premier revers de la saison en championnat. Cela étant, avec un pareil visage, il est certain qu’ils en concèderont d’autres. Gage au futur coach olympien de remédier à cela et remettre l’équipe sur les bons rails.