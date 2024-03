France – Chili : Les Bleus s'imposent dans la douleur (3-2)

L’Equipe de France était aux prises avec le Chili mardi soir en match amical. Score final, 3-2.

L’Equipe de France affrontait le Chili ce mardi soir pour sa dernière sortie de cette trêve internationale. Après leur défaite contre l’Allemagne samedi, les Bleus s’offrent un succès non moins prestigieux face à la Roja et ferment cette fenêtre sur une bonne note.

Surpris par le Chili, la France répond avec la manière

Le match débutait sous les sifflets du Vélodrome à l’endroit de Kylian Mbappé. Un accueil qui aura apparemment gêné les Bleus qui encaissaient encore dans les premières minutes du match. Marcelino Nunes climatisait le public français dès la 6e minute en trompant Mike Maignan d’une frappe imparable (0-1). Une ouverture de score surprenante qui précédait la sortie de Jonathan Clauss sur blessure (11e). Un coup dur qui n’eut pas le don d’ébranler la France qui égalisait grâce une frappe depuis l’extérieur de Youssouf Fofana (1-1, 19e).

Getty/GOAL

Revigorés par ce but, les Bleus prenaient l’avantage moins d’une dizaine de minutes plus tard par l’entremise de Randal Kolo Muani. Trouvé par Théo Hernandez, l’attaquant du PSG s’imposait face à deux défenseurs chiliens et trompait Claudio Bravo d’un coup de tête (2-1, 25e). Les Bleus dominaient le reste de la première mi-temps mais ne trouvaient plus le cadre jusqu’à la pause.

Giroud fait le break, Osorio relance le suspens

Au retour des vestiaires, les Bleus revenaient en force avec deux frappes coup sur coup d’Olivier Giroud et de Kylian Mbappé qui manquaient tous les deux, le cadre (46e). Olivier Giroud trouvait par la suite le cadre mais Claudio Bravo était sur la trajectoire (49e). La Roja parvenait enfin à sortir de sa moitié de terrain avec Vargas qui prenait sa chance mais Mike Maignan était sauvé par son poteau (50e).

Getty

Le match baissait ensuite d’intensité avant qu’Olivier Giroud ne fasse le break pour l’Equipe de France. Après un bon travail de Kolo Muani sur son côté, le Parisien offrait un caviar à l’attaquant de l’AC Milan qui corsait l’addition (3-1, 73e). Alors que la France maintenait la pression sur la Roja, Dario Osorio surprenait Mike Maignan sur une longue frappe et réduisait le score pour le Chili (3-2, 82e). Plus aucun but ne sera marqué dans ce choc entre la France et le Chili qui permettait aux Bleus d’assurer à quelques mois de l’Euro 2024 (14 juin-14 juillet).