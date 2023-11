OM : Gennaro Gattuso viré ? Le gros coup de tonnerre !

Entraîneur de l’Olympique de Marseille, Gennaro Gattuso ne serait plus l’homme de la situation. Longoria n’en peut plus.

La situation de l’Olympique de Marseille commence à inquiéter les dirigeants de la formation phocéenne qui se posent déjà mille et une questions. Faut-il (encore) changer d’entraîneur pour voir ? Pablo Longoria et la direction olympienne ne comprennent plus rien. Gennaro Gattuso pourrait payer le prix des contreperformances des Phocéens.

L’OM mieux en Europe, nul au bercail

Club connu pour jouer les premiers rôles en championnat de France, l’Olympique de Marseille déçoit en ce début de saison. Depuis que la réunion de septembre entre supporters et dirigeants de l’OM a conduit Marcelino à rendre le tablier, Marseille peine à se faire une image en Ligue 1 de France.

Depuis que Gennaro Gattuso a pris les rênes de la formation phocéenne, il n’a remporté qu’une seule victoire. L’ancien coach de Naples et de Milan a battu Le Havre AC (3-0) au Stade Orange Vélodrome, le 08 octobre dernier en Ligue 1. Depuis, plus rien ne va. Des contreperformances enchaînées.

Ce qui place l’Olympique de Marseille à la 12e place du championnat de France avec seulement 14 points au compteur après 13 journées. Les Phocéens ont un match en retard à jouer contre l’Olympique Lyonnais, le 06 décembre. Mais en Ligue Europa où ils sont reversés, Pierre-Emerick Aubameyang et ses coéquipiers font bon parcours avec une première place du groupe B avec 8 points. Ce n’est qu’en Ligue 1 que la mayonnaise peine à prendre.

Gattuso viré ?

Si l’Olympique de Marseille peine à se retrouver ses esprits en Ligue 1, la situation commence à inquiéter les supporters et suiveurs du club. C’est le cas d’ailleurs de l’ancien joueur phocéen, Marcel Dib, qui a affiché son inquiétude récemment. Quelques heures après le nouveau match nul contre Strasbourg (1-1), à l'issue duquel Gattuso s'en est pris à ses joueurs, une bombe a éclaté à propos de l’avenir du technicien italien.

A en croire les informations de l’insider Julien_Mgrt, sur X (anciennement Twitter), l’Olympique de Marseille travaille à remplacer l’ancien milieu de terrain de l’équipe nationale d’Italie. « Petite info bon évidemment je suis pas le premier et j'ai aucune prétention sur cette info; mais l'OM étudie les possibilités pour un changement "rapide" de coach. Ça va bouger normalement. Cependant Gattuso peut sauver le navire en faisant une grosse série (qui n'arrivera pas) », a-t-il indiqué.

Même s’il réussit en Ligue Europa, le match retour contre l’Ajax Amsterdam en Ligue Europa, jeudi, pourrait définir l’avenir du technicien transalpin à la tête de l’OM. Aussi, la réception de Rennes, dimanche) et de l’OL (06 décembre) en diront plus sur le sort qui est réservé à Gattuso.