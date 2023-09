Marseille : les supporters réclament le départ de Longoria

L'atmosphère n'est pas reluisante à Marseille. Au lendemain du match nul (0-0) contre Toulouse, les supporters réclament le départ de Pablo Longoria.

Sur le Vieux Port, la tension est palpable entre les supporters et la direction. Alors que Marseille n'est pas au mieux de sa forme en Ligue 1, après un second match nul consécutif ce dimanche contre Toulouse (0-0), les fans demandent au propriétaire Frank McCourt de prendre ses responsabilités. Ils exigent le départ de 4 dirigeants, notamment celui du président, Pablo Longoria.

La tension est palpable à Marseille

L'avenir de Pablo Longoria est plus que jamais incertain au sein de la cité Phocéenne. Ce lundi 18 septembre, une réunion s'est tenue entre la direction du club Phocéen et les groupes de supporters. Prévue de longue date, cette réunion n'a accouché que d'une souris. Selon les informations de la chaîne l'Equipe, les supporters Phocéens réclament le départ sans condition de Pablo Longoria. Ces derniers remettent notamment en cause le choix de Marcelino.

Le choix de Marcelino pointé du doigt

Face à Pablo Longoria ( Président) , Javier Ribalta ( directeur du football), Stéphane Tessier ( Directeur financier) et Pedro Iriondo ( directeur général), les premiers responsables des associations de supporters de l'OM ont tenu à déverser leur colère. Ces derniers reprochent au board marseillais d'avoir porté son choix sur Marcelino. Ils estiment que le technicien espagnol a été choisi en raison de sa proximité avec Longoria et non en faveur de ses compétences.

Les ultras marseillais n’ont pas aussi apprécié les départs de Mattéo Guendouzi et de Dimitri Payet. Ils n’espèrent désormais qu’une seule chose, le départ pur et simple de ses 4 dirigeants de la tête de Marseille.