Strasbourg – OM : Phocéens et Alsaciens se quittent en bons amis (1-1)

L’OM affrontait Strasbourg samedi pour le compte de la 13e journée de Ligue 1. Score final, 1-1.

L’Olympique de Marseille était en déplacement à la Meinau samedi à l’occasion de la 13e journée de Ligue 1. En quête de victoire, l’OM est tombé sur une équipe de Strasbourg, très dangereuse qui jouait pour la victoire. Les Phocéens parviennent tout de même à quitter l’Alsace avec un point.

Un premier acte âprement disputé

Il n’y a pas eu de round d’observation à la Meinau. L’OM a lancé la première alerte par l’entremise de Jonathan Clauss. L’international français voyait sa frappe détournée par Sels (1e). Les Alsaciens ont ensuite répondu et de la meilleure des manières. Après une première tentative repoussée par Lopez, Kévin Gameiro décalait Emegha qui n’avait qu’à pousser le ballon dans les filets (1-0, 6e). L’OM est assommé. Les Olympiens ont enchaîné ensuite les occasions mais trouvaient toujours Sels sur la trajectoire. Illustration avec la belle parade du gardien alsacien devant Correa (19e). A force d’insister, l’OM a fini par trouver le chemin des filets. A la 27e, le Strasbourgeois Jonathan Clauss égalisait pour Marseille et refusa de célébrer son but (1-1). Plus aucun but n’a été marqué dans un premier acte où chaque équipe a eu son temps fort.

Aucune étincelle en seconde partie

En deuxième mi-temps, c’est Strasbourg qui s’est montré en premier dangereux avec une énorme occasion pour Gameiro. Mais le Français a buté sur Pau Lopez qui a détourné le ballon en corner (53e). Les Alsaciens ont même réussi à marquer mais le but de Diarra a été refusé pour une faute sur le gardien marseillais. L’OM a essayé de ressortir mais les Strasbourgeois ne leur donnaient aucune chance. Ils se sont même offert une grosse occasion à la 72e qui aurait pu être fructueuse si la frappe enroulée de Dilane Bakwa n’avait pas touché la barre de Lopez, battu sur l’action. Les filets n’ont plus tremblé dans cette rencontre qui voit les deux équipes se quitter dos à dos. Avec ce nul, l’OM gagne seulement une place au classement (9e, 14 pts) et un point de plus que son adversaire, Strasbourg (12e, 13 pts).