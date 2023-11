« On va droit dans le mur », un ancien de l’OM s’inquiète de la situation du club

12e de Ligue 1 après 13 journées de championnat, la situation de l’Olympique de Marseille commence à inquiéter.

Même s’il convainc plus ou moins en Coupe d’Europe, l’Olympique de Marseille est méconnu en championnat de France. Les hommes de Gennaro Gattuso n’arrivent plus à faire jubiler les supporters et suiveurs du club phocéen en Ligue 1.

L’OM méconnu en Ligue 1

C’est un début de saison compliqué pour l’Olympique de Marseille. Habitué à jouer le podium en Ligue 1, Marseille joue sa survie désormais. Depuis la houleuse réunion tenue en septembre, plus rien ne vas pour le club phocéen. Cette assise entre supporters et dirigeants olympiens a conduit à la démission de Marcelino. Mais au bout de quelques jours, Pablo Longoria et la direction olympienne ont fait confiance à Gennaro Gattuso qu’ils ont vu comme l’homme de la situation.

Mais les choses ne semblent pas s’améliorer, au contraire. Si l’Olympique de Marseille s’en sort plus ou moins bien en Ligue Europa avec 8 points à la tête du groupe B de la compétition, c’est le contraire qui s’observe en Ligue 1 de France. Les Phocéens n’ont plus retrouvé le chemin de la victoire depuis plus d’un mois après leur dernière victoire contre Le Havre AC (3-0), le 8 octobre. Le club qui a terminé 3e de la saison dernière est actuellement 12e après 13 journées disputées avec seulement 14 points au compteur.

Marcel Dib s’inquiète pour l’OM

Dans une interview accordée à La Provence, l’ancien milieu de terrain de l’Olympique de Marseille (1994 – 1996), Marcel Dib, a évoqué la situation du club. L’ancien international milieu central des Bleus (06 capes) se dit inquiet pour le club dirigé par Gennaro Gattuso. Si rien n’est fait, le pire arriverait, indique-t-il.

« Il faut changer quelque chose, on ne peut pas continuer comme ça. Sinon, on va droit dans le mur. La situation de l’OM m’inquiète, surtout en championnat. C’est normal d’être préoccupé vu les prestations de l’équipe. L’entraîneur ne peut pas faire de miracle, il fait avec les joueurs qu’il a à disposition. Mais il faut changer quelque chose ! À lui de trouver la meilleure solution. (…) Le public veut des joueurs qui lui ressemblent, qui s’engagent. Ils doivent mettre le bleu de chauffe, même s’ils sont moyens dans le jeu. Ils doivent prendre leurs responsabilités », a confié l’ancien des Girondins de Bordeaux et de l’AS Monaco au quotidien régional.