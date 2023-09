Gennaro Gattuso à l’OM, c’est officiel !

Gennaro Gattuso vient d’être intronisé en tant que nouvel entraineur de l’OM. Il signe pour un an.

Il n’y a pas de fumée sans feu. Comme c’était annoncé, Gennaro Gattuso s’est engagé avec l’Olympique de Marseille en remplacement de Marcelino. Il paraphe un deal d’un an, plus une autre saison en option.« Il Rino » a été choisi par Pablo Longoria pour prendre les commandes de la formation phocéenne.

Le technicien transalpin a pu exprimer sa joie après avoir paraphé son bail. Dans une courte intervention pour le site du club, il a déclaré : "Je suis très heureux et fier de rejoindre l’Olympique de Marseille. Un club et un stade, l’Orange Vélodrome, dans lequel j’ai eu l’occasion d’évoluer en tant que joueur, célèbres dans toute l’Europe pour la passion et la ferveur qui s’en dégagent. J’ai hâte de me mettre au travail avec mon nouveau groupe et de relever les prochains défis qui nous attendent."

Gattuso, d'un Olympique à un autre

Il y a quelques jours, Gattuso faisait partie des favoris pour s’installer sur le banc de l’autre Olympique, celui de Lyon. Finalement, c’est compatriote Fabio Grosso qui lui a été préféré.

L'article continue ci-dessous

Le champion du monde 2006 va donc plutôt s’installer dans le sud de la France et prendre ainsi la suite de Marcelino, qui a démissionné la semaine dernière. Il dirigera sa première séance jeudi et samedi il devrait être sur le banc pour l’opposition face à Monaco.

Gattuso reste sur une expérience assez difficile du côté de Valence. Comme coach, il n’a pas connu que des succès (Sion, Milan, OFI). Néanmoins, il a quand même réalisé un bon passage à Naples, offrant aux Partenopei la Coupe d’Italie.

Il a du pain sur la planche

Avant Gattuso, plusieurs noms avaient circulé dans la presse pour ce poste prestigieux. Christophe Galtier émergeait comme un candidat crédible, mais ses problèmes avec la justice l’ont desservi. Julen Lopetegui, Habib Beye et Igor Tudor avaient aussi été mentionnés.

Gattuso sera le tout premier entraineur italien à diriger l’OM depuis Mario Zatelli au début des années 1970. Il espère y faire bonne figure et offrir pourquoi pas au club son premier trophée depuis onze ans.