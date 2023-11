OM, Gattuso accable ses joueurs : ‘’De la merde !’’

L’entraineur de l’OM, Gennaro Gattuso, était en rogne après le nul concédé par son équipe contre Strasbourg, samedi.

L’Olympique de Marseille a été tenu en échec samedi par Strasbourg lors de la 13e journée de Ligue 1 (1-1). Un résultat qui aurait été différent si l’équipe phocéenne avait réussi à concrétiser toutes ses occasions, comme souligné par Jonathan Clauss. En fin de match, l’entraineur olympien est apparu très énervé contre ses joueurs envers qui il a tenu des mots très forts.

Gennaro Gattuso détruit ses joueurs

L’Olympique de Marseille n’a réussi qu’à gagner une place de plus lors de cette journée. Déjà battu par Lens lors de la 12e journée (1-0), Marseille devait à tout prix l’emporter ce soir en Alsace. Cependant, les Phocéens n’ont joué qu’une seule mi-temps dans la rencontre. Insuffisant pour remporter les trois points mais suffisant pour déclencher la colère de Gennaro Gattuso. L’entraineur n’a pas du tout épargné ses joueurs lors de son intervention en fin de match au micro de Canal+. « La deuxième mi-temps, c’était une merde. Ce n’est pas possible. Lorsqu’une équipe joue aussi bien au début, c’est impossible d’être aussi mauvais après », lâche le technicien italien, très déçu de la prestation de ses joueurs.

« Tout est à jeter » pour Gattuso

Gennaro Gattuso est un homme qui assume non seulement ses propos, mais aussi sa responsabilité. Même s’il reconnait sa part de responsabilité dans la situation que traverse l’OM, la légende du football italien estime que son équipe aurait pu mériter la victoire. Toutefois, l’ancien entraineur de Naples et de Valence ne conçoit pas que son équipe joue de cette façon contre Strasbourg. « J’aurai bien aimé qu’on marque des buts. Ou sinon je vais voir le président et lui dire de tout changer. Il est vrai que la défense aurait dû mieux faire et on ne remontait pas suffisamment, mais si le match se serait terminé 0-2 ou 0-3 ça n’aurait pas été volé. En 2e mi-temps on n’a rien fait. Tout est à jeter, on ne peut rien garder. J’assume ma responsabilité. Mais, il est impensable que l’équipe ait une mi-temps de ce type », peste Gennaro Gattuso.