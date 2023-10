Annoncé en août comme l'un des favoris au podium, l'OM est aujourd'hui dans une situation compliquée avec une direction contestée, un changement d'entraîneur et une équipe qui n'a remporté que 2 matches en 7 journées.

Du moins, avant cette rencontre face au HAC où Marseille avait enfin l'opportunité de se relancer.

Et les choses ont plutôt bien commencé pour Marseille avec UN CSC breton qu quart d'heure de jeu. Evitant la touche, côté droit, Rongier transmet à Ndiaye qui percute et perce la ligne défensive havraise à droite de la surface. Il centre pour la déviation malheureuse de Sangante, contre son camp. 1-0, puis 2-0 quelques secondes plus tard.

Sur une attaque rapide menée dans l'axe, Harit décale à gauche pour Aubameyang, couvert par Sangante. Dans la surface, le Gabonais trompe Desmas par un joli piqué du pied droit.

Peu avant le repos, le Havre passe à dix. Deuxième carton jaune, synonyme d'expulsion pour Ndiaye, qui n'a pas su se maîtriser. Le milieu havrais a commis un croc-en-jambe sur Ismaïla Sarr.

Le même Sarr qui allait s'offrir la troisième réalisation marseillaise à 5 minutes de la fin au terme d'une belle action collective.

3-0, score final, l'homme offre enfin un beau cadeau à Gattuso.