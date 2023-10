OM – Brighton : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Ce jeudi, l’Olympique de Marseille accorde son hospitalité à Brighton dans le cadre de la 2e journée de Ligue Europa. Les dernières news ici.

La Ligue Europa revient ce jeudi avec les matchs de la deuxième journée de la phase de groupes. En effet, les Phocéens reçoivent les Anglais de Brighton, ce jeudi, au Stade Vélodrome.

Brighton veut se relancer, l’OM pour se racheter

Auteur d’un bon début de saison malgré l’élimination au tour préliminaire de Ligue des champions, l’Olympique de Marseille vit un moment compliqué depuis fin août dernier. Le club phocéen n’a plus connu une victoire depuis. Ce qui a conduit à la démission de Marcelino dont le système de jeu est décrié par les supporters. Mais la nomination de Gennaro Gattuso n’a pas encore arrangé quelque chose. Après le nul contre l’Ajax (3-3) pour son entrée en Europe, l’OM (12e de Ligue 1, 9 points) est sur une série de deux défaites d’affilée pour ses deux dernières sorties. Les Phocéens ont perdu contre le PSG (4-0) et Monaco (3-2).

De l’autre côté, malgré la défaite d’entrée en Ligue Europa contre l’AEK Athènes (2-3), les Anglais partent favoris face à l’Olympique de Marseille, jeudi. En championnat, les hommes encadrés par Roberto De Zerbi font du bon boulot, même s’il y a des reproches. Puisque "The Seagulls" sont auteurs de 5 victoires et deux défaites. Ce qui les met à la sixième place de Premier League avec 15 points au compteur.

L'article continue ci-dessous

Horaire et lieu du match

OM – Brighton

2e journée de Ligue Europa

Lieu : Stade Vélodrome

A 18h45 française

Les équipes probables du OM – Brighton

OM: Pau Lopez - Clauss, Gigot, Mbemba, Lodi - Veretout, Rongier, Ounahi - Ndiaye, Aubameyang, Sarr

Brighton: Steele - Veltman, van Hecke, Dunk, Estupinan - Baleba, Gilmour, Mitoma - Adingra, Welbeck, Fati

Sur quelle chaîne suivre le match OM – Brighton

La rencontre entre l’OM et Brighton sera à suivre ce jeudi 05 octobre 2023 à partir de 18h45 simultanément sur W9 et Canal + Foot. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur les plateformes dédiées aux deux groupes, 6play et My Canal.