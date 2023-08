Ligue des champions : Marseille éliminé par Panathinaikos

Marseille s’est fait éliminer par Panathinaikos ce mardi au deuxième tour des préliminaires de la Ligue des Champions.

Battu au match aller dans ce second tour préliminaire de la Ligue des Champions par Panathinaikos (1-0), l'Olympique de Marseille se devait de sortir le grand jeu ce mardi pour obtenir sa qualification. Marcelino et ses hommes étaient proches de réussir leur pari mais c’est sans compter sur une formation grecque renversante.

Le show Aubameyang

Et pourtant, Marseille avait démarré en fanfare ce match. D'entrée de jeu, Marcelino a aligné un logiciel tactique de 4-2-3-1 avec un quatuor offensif composé d'un ancien Ounahi et de 3 nouvelles recrues à savoir : Aubameyang, Sarr, Ndiaye .Les Phocéens se montrent pragmatique

Sur un contre, Ismaila Sarr progresse et lance Aubameyang dans le dos de la défense. Le Gabonais de manière subtile se débarrasse du gardien Brignoli et ouvre le score ( 1-0, 2e). Auréolé par cette ouverture du score les marseillais mettent un pressing intense et coordonné qui gêne énormément leur adversaire. Ilimane Ndiaye était proche de marquer le second but à la 20ème minute mais c'est sans compter sur le gardien grec Brignoli. Étouffés les grecques tentent de sortir la tête de l'eau. En fin de première période Mancini progresse sur le coté droit. Il transmet dans l'axe mais Clauss intercepte le ballon. Le latéral droit est très actif dans cette première période. Très inspiré, Clauss centre premier poteau pour Aubameyang qui reprend en pleine course du droit à bout portant. (2-0, 45+2) et s'offre un doublé dans un Vélodrome en effervescence.

Marseille entame la seconde période avec la même intensité que la première.

Lancer coté gauche Aubameyang progresse et centre de l'extérieur du droit pour Sarr au second poteau qui ajuste Brignoli mais le Sénégalais est hors-jeu.But logiquement refusé.

Guendouzi, le poisseux

Alors qu’on se rapprochait d’une belle victoire Phocéenne, Guendouzi entré en jeu en seconde période touche de la main un ballon dans la surface de réparation. Après consultation de la VAR, l’arbitre accorde un penalty au Panathinaikos. Loannidas ne se fait pas prier pour le transformer (1-1, 90 9),(2-2), sur l’ensemble des deux rencontres. Les grecs contraignent donc Marseille à disputer les prolongations.

A la 109éme minute, Vitinha croyait donner la victoire à Marseille mais son but est logiquement refusé à cause d’une légère position d’hors jeu d’Ismaila Sarr.

Pour se départager, les deux équipes ont disputé les séances de tirs aux buts. Pas verni, Guendouzi rate l’un des 5 tirs Phocéens de la séance au grand bonheur du Panathinaikos qui a vu ses joueurs réaliser un 5 sur 5. Marseille tombé donc contre Panathinaikos sur l'ensemble des deux confrontations. La formation grecque se qualifie pour le dernier tour des préliminaires de la Ligue des Champions. Les Phocéens vont retrouver le club portugais du CS Braga.