Ajax - OM (3-3), Aubameyang et Marseille héroïques à Amsterdam

Mené 0-2 puis 2-3, l’OM a su se surpasser pour revenir avec le point du nul d’Amsterdam. Pierre-Emerick Aubameyang a claqué un doublé.

L’Olympique de Marseille est confronté actuellement à une grosse crise, liée à des problèmes extra-sportifs. Dans ce contexte, un bon résultat à Amsterdam pour l’entrée en lice en Ligue Europa faisait office de remède pour tous les amoureux du club. Et c’est ce que les Phocéens sont allés chercher en dépit d’un scénario défavorable.

L’OM a chassé les doutes

En faisant preuve d’une admirable combativité, avec des ressources mentales insoupçonnées, les Olympiens ont glané le point du nul après avoir été menés 0-2 puis 2-3. Un sursaut d’orgueil magnifique. Celui propre aux champions.

Dans ce duel entre deux grands clubs malades, il n’y a pas eu trop de calculs et c’est pourquoi le spectacle fut des plus plaisants. La formation batave était probablement la plus méritante sur le terrain, car plus entreprenante et plus dangereuse. Sans les arrêts exceptionnels de Pau Lopez (20e et 67e), elle se serait d’ailleurs imposée. Mais, cela ne veut pas dire que l’OM est passé à côté de son rendez-vous. Loin s’en faut.

Avec l’intérimaire Jacques Abardonado sur son banc, et disposée toujours en 4-3-3, l’OM a peut-être montré sur un match beaucoup plus que sur les quatre précédents. Alors oui, les Olympiens ont été plus dans la réaction que dans l’action, mais c’était déjà énorme. Surtout au regard de la tourmente que vit le club en ce moment.

Prendre deux buts au bout de vingt minutes de jeu (9e et 20e) puis les remonter en l’espace d’un quart d’heure (23e et 38e) n’est pas donné à tout le monde. Marseille a donc su le faire. Grâce à Jonathan Clauss, auteur d’une incursion victorieuse dans la surface, et à Pierre-Emerick Aubameyang, buteur sur une frappe en déséquilibre. Entre ces deux réalisations, venues d’une passe décisive d’Amine Harit, Iliman Ndiaye aurait également pu trouver la faille. Le Sénégalais a heurté la transversale à la 29e.

Aubameyang irrésistible

Les Marseillais ont dépensé tant d’énergies pour recoller au score, que forcément à 2-2 ils ont connu un coup de mou. C’était juste au retour des vestiaires et l’Ajax en a profité pour repasser devant. Kenneth Taylor a scoré le 3e pour les locaux (52e), croyant assurer la victoire des siens. C’était cependant sans compter sur l’exploit d’Aubameyang à la 78e. Visiblement inspiré, le Gabonais a encore sauvé la mise à son équipe en faisant parler sa technique. A l’entrée de la surface, il a signé un joli crochet pour s’ouvrir le chemin du but avant d’armer un tir imparable du droit.

3-3, le score n’a ensuite plus évolué. Ce n’était qu’un match nul, mais il avait une saveur de victoire pour l’OM. Il peut aussi servir comme électrochoc après le début de semaine cauchemardesque vécu du côté de la Commanderie. A croire que ce club a besoin d’être secoué pour montrer son meilleur visage et faire rêver ses supporters. On attend avec impatience la suite. Et la suite c’est dimanche avec le Classico contre le PSG.