OL - Léo Dubois : "Le podium ? C'est compliqué"

L'international français a reconnu que les chances de voir l'OL en Ligue des Champions la saison prochaine sont de plus en plus faibles...

Défait sur la pelouse du LOSC dimanche soir (1-0), l'Olympique Lyonnais a vu ses rêves de podium et de Ligue des Champions s'éloigner encore un peu plus. Une semaine après le derby remporté face à l'ASSE, les hommes de Rudi Garcia ont livré une prestation inquiétante dans le contenu, et accusent désormais 9 points d'avance sur les Dogues, 4èmes, et 10 sur le , 3ème. Plus que jamais, l'OL est dans une situation inquiétante et peut s'attendre à une fin d'exercice compliquée.

"On n'est pas enterrés mathématiquement"

Au sortir de la rencontre, Léo Dubois, le défenseur lyonnais, ne cachait pas sa déception. "Le podium ? C'est compliqué. On ne fait pas de croix parce qu'on n'est pas enterrés mathématiquement. Mais c'est compliqué, il ne faut pas se voiler la face", a d'abord regretté l'international français, au micro de Canal+.

"Maintenant il faut aller de l'avant. C'est malheureux, c'est dommage, je pense qu'on est tous très déçus mais on a des matchs importants qui arrivent, on a encore des objectifs. Il faut qu'on aille chercher quelque chose", a ensuite ajouté l'ancien du FC . Touchés mais pas abattus, Léo Dubois et les siens devront impérativement montrer un tout autre visage lors de la prochaine journée face au , qui n'est autre que la meilleure défense de .