LOSC-OL (1-0) - Les Lillois se font de la place

Vainqueurs face aux Lyonnais ce dimanche soir, les Lillois se sont rapprochés du Stade Rennais et ont distancé leur adversaire du soir au classement.

Match décisif dans la quête du podium et de la Ligue des Champions, ce dimanche soir, à . Quatrième de , le LOSC recevait l'Olympique Lyonnais, cinquième, et qui n'avait pas le droit de s'incliner, sous peine d'être relégué à 9 points de son adversaire du jour. Autant dire que les débats promettaient d'être animés dans le Nord. Néanmoins, la faible adversité proposée par l'OL n'a que peu aidé, mais celle-ci a au moins permis aux Lillois de s'envoler au classement...

Lille pose de sérieux problèmes aux Lyonnais

En début de rencontre, pourtant, les deux formations jouaient crânement leur chance, et il était alors difficile de dire laquelle allait parvenir à faire trembler les filets la première. Peu à peu, ce sont les locaux qui affichaient les meilleures dispositions, eux qui, de par leurs offensives variées, posaient de sérieux problèmes à l'arrière-garde rhodanienne. Ainsi, c'est finalement très logiquement que le LOSC ouvrait le score à la 33ème minute de jeu. Le but était signé d'un ancien lyonnais, en la personne de Loïc Rémy, auteur de son 7ème but de la saison en championnat. L'attaquant coupait parfaitement le centre en retrait de Renato Sanches. 1-0.

Au retour des vestiaires, la réaction attendue des Lyonnais ne se produisait guère, et ce sont bien les hommes de Christophe Galtier qui étaient les plus proches d'inscire un second but dans cette rencontre. À la 51ème minute de jeu, Jonathan Ikoné réalisait un petit festival et s'en allait défier le portier adverse. Malheureux, l'ancien du MHSC voyait sa tentative échouer sur la base du poteau d'un Anthony Lopes qui semblait totalement battu.

Quinze minutes plus tard (66e), Loïc Rémy passait proche du doublé, mais ne parvenait pas à fructifier la passe inspirée de Jonathan Ikoné. Malgré des occasions, le score n'évoluait plus. Dans ce duel de prétendants à la C1, c'est Lille qui réalise l'opération parfaite, tandis que l'Olympique Lyonnais, qui compte désormais 10 points de retard sur le podium, semble particulièrement mal embarqué... Et au vue du contenu proposé ce soir, tout cela est plutôt logique.