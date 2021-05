OL – Juninho veut devenir entraîneur

Le directeur sportif de l'Olympique Lyonnais a entamé des démarches pour obtenir ses diplômes d'entraîneur.

Alors que l'Olympique Lyonnais cherche un successeur à Rudi Garcia, voilà une drôle de nouvelle rapportée par RMC Sport. Juninho, le directeur sportif du club, souhaite obtenir ses diplômes d'entraîneur.

Plusieurs diplômes à valider pour entraîner en Ligue 1

Selon les révélations de nos confrères, vendredi, Juninho a passé un entretien à Tola Vologe, le centre d'entraînement de l'OL, dans le but d'intégrer la promotion 2021-2022 du Brevet d'entraîneur de football (BEF).

Parmi les candidats qui souhaitent intégrer cette promotion, on trouve d'autres anciens joueurs professionnels comme Rémy Vercoutre et Anthony Le Tallec.

La formation pour l'obtention du BEF dure six semaines et permet d'entraîner jusqu'en Régional 1. Une fois ce diplôme obtenu, Juninho pourra tenter d'obtenir le DES (Diplôme d'Entraineur Supérieur) puis le BEPF (Brevet d'Entraineur Professionnel de Football) qui est indispensable pour entraîner une équipe de Ligue 1.

Juninho est le directeur sportif de l'OL depuis mai 2019 et il avait choisi son compatriote Sylvinho comme entraîneur. Ce dernier avait été remercié en octobre 2019 après un début de saison catastrophique. Rudi Garcia lui a succédé sur le banc de l'OL jusqu'à son départ il y a quelques jours, à l'issue de la saison 2020-2021. Un départ mouvement puisque Rudi Garcia et Juninho se sont vivement critiqués via média interposés.

Juninho rêve d'entraîner l'OL

Ces dernières heures, le nom de Peter Bosz revient avec insistance pour prendre la suite de Rudi Garcia. Mais le démarche de Juninho interpelle, sachant qu'il n'a jamais caché sa volonté de devenir entraîneur.

En juillet 2012, il avait ainsi déclaré au magazine France Football : « Evidemment, pour moi, ce serait plus facile d'entraîner à Lyon. Mais ce n'est pas une obligation. Ni de leur part, ni de la mienne. Je peux bosser n'importe où. »

Il avait ensuite réitéré ses propos en 2013 dans les colonnes du Parisien : « Bien sûr, j'aimerais entraîner Lyon. Si l'occasion se présente, je me demanderai d'abord si j'en suis capable. Je peux aussi commencer par entraîner ailleurs (qu'à Lyon, n.d.l.r.). »