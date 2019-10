Officiel - OL : Sylvinho écarté

L'olympique lyonnais a officialisé ce lundi la mise à l'écart de son entraîneur au lendemain de la défaite dans le derby contre Saint-Étienne (0-1).

L'avenir de Sylvinho sur le banc de l'OL s'était une nouvelle fois assombri ce dimanche soir après la défaite à Geoffroy Guichard dans le derby (0-1). Le club a officialisé ce lundi la mise à l'écart de son entraîneur brésilien.

"L’OL a décidé de mettre en œuvre une procédure pouvant aboutir à la rupture du contrat de travail de Monsieur Sylvio Mendes Campo Júnior, est-il précisé sur le compte Twitter du club.. Pendant le déroulé de cette procédure l’entraînement sera assuré par Monsieur Gérald Baticle sous la direction du directeur sportif Juninho."

Sans victoire en championnat depuis la 2e journée et 14e avec seulement avec neuf points an autant de journées, l'OL connaissait un début de saison particulièrement compliqué. Les Rhôdaniens étaient pourtant parvenus à l'emporter ce mercredi en sur la pelouse du (2-0), mais cela n'aura pas suffi à sauver la place de Sylvinho sur le banc.

"C’est vrai qu’on ne peut pas ne rien faire. Toutes les hypothèses sont envisageables. Juninho va me proposer des choses et je trancherai. On a un comité de gestion lundi soir et un conseil d’administration mardi", avait déclaré le président Jean-Michel Aulas à l'issue de la rencontre à Saint-Étienne.

Arrivé cet été pour succéder à Bruno Génésio, Sylvinho était le choix de Juninho - nommé peu avant au poste de directeur sportif. Il n'aura donc dirigé le club que lors de 11 rencontres officielles toutes compétitions confondues, pour seulement trois victoires (contre , Angers et Leipzig).