OFFICIEL - Presnel Kimpembe (PSG) prolonge jusqu'en 2024

Formé au Paris Saint-Germain, le défenseur central français Presnel Kimpembe a officiellement prolongé son contrat jusqu'en juin 2024 ce samedi.

Ces dernières semaines, la tendance était plutôt aux départs pour les jeunes joueurs formés au Paris Saint-Germain. Ce samedi, c'est la continuité qui a été privilégiée. En effet, le Champion de a annoncé la prolongation de contrat jusqu'en juin 2024 de son défenseur central Presnel Kimpembe.

"Pouvoir m'inscrire dans la durée ici est un honneur pour moi"

Formé au club et Champion du Monde avec l'Equipe de France en 2018, le natif d'Eragny a disputé 136 matches officiels toutes compétitions confondues depuis ses débuts en professionnels, en 2014. Durant cette période, Presnel Kimpembe est devenu l'un des chouchous du vestiaire et des supporters, lesquels apprécient particulièrement son attachement au club. Un attachement qui s'est encore confimé ce samedi, pour celui qui a déjà remporté 13 trophées avec le PSG.

"Paris est mon club de cœur, et mon club formateur. Je suis ici depuis que j'ai huit ans, et pouvoir m'inscrire dans la durée ici est un honneur pour moi", a déclaré le principal intéressé suite à sa prolongation de contrat. Avec les départs actés de Thiago Silva et de Tanguy Kouassi, Presnel Kimpembe est voué à prendre une importance encore plus conséquente dans la défense de Thomas Tuchel la saison prochaine. Le voir prolonger à Paris n'a donc rien d'une surprise. Même si elles ont été nombreuses avec les titis...