OFFICIEL - Clap de fin pour Gennaro Gattuso à Naples

Dans un tweet posté tard dimanche soir, Aurelio De Laurentiis, le président du Napoli, a annoncé le départ de son entraîneur Gennaro Gattuso.

La dernière journée de Serie A s'est avérée pleine de rebondissements, dimanche soir. Victorieuse à Bologne (1-4), la Juventus Turin s'est qualifiée miraculeusement pour la Ligue des Champions. Mais les Turinois le doivent beaucoup au Naples, qui avait pour sa part son destin entre les mains et qui a été tenu en échec face à l'Hellas Vérone (1-1).

Après le match nul décevant et la non qualification du club en Ligue des champions, Aurelio De Laurentiis, l'emblématique président du Napoli, n'a pas perdu de temps pour annoncer officiellement la séparation avec Gennaro Gattuso. Comme à son habitude, le dirigeant n'a eu besoin que d'un tweet pour annoncer la nouvelle aux supporters.

"Je vous souhaite du succès où que vous alliez"

"Cher Rino, je suis heureux d'avoir passé près de deux saisons avec vous. En vous remerciant pour votre travail, je vous souhaite du succès où que vous alliez. Un câlin à ta femme et à tes enfants aussi. Aurelio De Laurentiis" , a ainsi écrit le président napolitain, qui compte près de 700 000 abonnés sur Twitter.

La séparation était déjà dans l'air depuis quelques semaines, tant la déchirure entre Gennaro Gattuso et Aurelio De Laurentiis semblait irrémédiable. C'est donc une fin logique, après environ un an et demi de relation commune, les deux parties se séparent. Maintenant, le Napoli devra lui trouver un successeur et repartir de l'avant.

Gennaro Gattuso, on s'en souvient, avait remplacé Carlo Ancelotti en cours de saison, donnant peut-être le meilleur de lui-même cette année-là. La fin a été moins réussie, et on ignore encore où l'ancienne gloire de l'AC Milan va rebondir. En Italie, les rumeurs vont bon train, et on parle notamment de lui du côté de la Juventus Turin. À suivre...