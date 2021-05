La Juventus accède miraculeusement à la Ligue des Champions

Le dénouement de la Serie A a été à couper le souffle ce dimanche. Il fut favorable à Milan et à la Juventus, et fatal à Naples.

La Juventus participera bien à la Ligue des Champions la saison prochaine. Malgré une saison très décevante, la Vieille Dame a réussi à éviter le pire en arrachant in-extremis le strapontin pour la prochaine Ligue des Champions. Les Bianconeri ont doublé Naples au classement sur le fil, en prenant le meilleur sur Bologne.

La Juventus dépasse Naples sur le fil

Andrea Pirlo, le coach piémontais, avait raison d’y croire avant la rencontre. Le jeune technicien a poussé ses hommes à se donner à fond et ne pas lâcher tant que l’espoir était présent. Son message est passé.

L'article continue ci-dessous

Chez les Rossoblu, et malgré l’absence de Cristiano Ronaldo dans le onze de départ, les Turinois ont été intraitables, l’emportant sur le score de 4 à 1. Tout s’est joué dès la première période avec les réalisations de Chiesa, Morata et Rabiot. Morata a ensuite claqué un doublé en seconde période, et la réduction du score de Bologne n’a rien changé à la donne.

La Juventus a gagné, mais elle n’a crié victoire qu’après avoir appris le résultat à Naples. Du côté de San Paolo, et à la surprise générale, la bande à Gattuso a manqué à sa tâche. Les Partenopei se sont loupés face à la dernière manche. Ils avaient pourtant fait le plus dur en ouvrant le score, mais un but d’Orosolini à la 85e minute les a privés de leur rêve. En concédant le nul, Naples va devoir se contenter d’une place en Ligue Europa.

Milan retrouve la C1 huit ans après

Outre la Juventus, l’AC Milan a aussi composté son billet pour la C1. Les Lombards n’ont jamais vraiment tremblé lors de cette dernière sortie. Ils avaient le match le plus compliqué sur le papier en défiant l’Atalanta chez lui, mais le rendez-vous a été très bien négocié. Franck Kessie a assuré le succès aux Rossonerri avec un doublé inscrit.