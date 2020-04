Montpellier, Nicollin donne des nouvelles de Junior Sambia

Le président du MHSC a donné des nouvelles rassurantes de son milieu de terrain, testé positif au Covid-19 et hospitalisé la semaine dernière.

Testé positif au Covid-19 la semaine dernière, Junior Sambia, milieu de terrain de va mieux. Le milieu de terrain français avait été hospitalisé et placé en réanimation, en coma artificiel, à cause de symptômes graves, mais son état s'était un peu amélioré, une version confirmée par son président. .Au micro de RMC Sport, Laurent Nicollin a donné des nouvelles rassurantes de son milieu de terrain et espère qu'il va se rétablir au plus vite, bien qu'il lui laissera le temps nécessaire pour revenir en forme.

"Junior Sambia ? Son état s'améliore de jour en jour. Je lui souhaite de revenir en forme le plus tôt possible et de surtout bien se reposer. On l'embrasse, tous les joueurs le soutiennent. Ça a un mis un coup au groupe la semaine dernière. Quand c'est arrivé, tout le monde s'est posé la question de la reprise. Le Premier ministre a enlevé tous ces doutes pour mon effectif, qui était inquiet de la situation", a indiqué le président de Montpellier.

"Financièrement, je peux tenir deux, trois, quatre mois, mais pas indéfiniment"

Laurent Nicollin a réagi à l'arrêt de la et attend désormais la décision des instances concernant la façon de trancher le classement final : "Il va falloir entériner qui est champion, qui est européen, qui descend, qui ne descend pas… Mais je ne vois pas pourquoi ça serait chaud. Un comité de scénarios a mis des choses en place, il faudra juste voter et savoir si l'on prend le classement à la 19e journée, la 27e journée, ou la 28e version FFF".

"Il y aura toujours des déçus. Moi selon un scénario je suis 6e, selon l'autre je suis 8e. Mais ça sera malgré tout une belle saison pour nous. Une assemblée générale expliquera les choses. Et chacun votera en son âme et conscience pour ce qu'il estime être le mieux pour le football français, pas que pour son intérêt personnel", a conclu Laurent Nicollin alors que Montpellier pointait à la sixième place, possiblement européenne à la 27ème journée.

Enfin, le président de Montpellier a confessé que la situation économique sera compliquée et espère un premier règlement rapide de Médiapro, le nouveau diffuseur de la : "Ça va être problématique. Pour l'instant, on va dire qu'on a la trésorerie pour gérer avril-mai avec du chômage partiel. On va aussi récupérer entre 5 et 8 millions d'euros via un prêt de l’État, ce qui devrait nous permettre de passer juin et juillet. Après, espérons que le championnat reprenne fin août ou au pire début septembre pour que Mediapro (diffuseur de la L1 à partir de la saison 2020-2021) puisse prendre le relais et nous faire un premier versement au mois d'août. Si on n'a pas ça, ça commencera à être compliqué. Je peux tenir deux, trois, quatre mois, mais pas indéfiniment".