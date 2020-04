OFFICIEL - Ligue 1 / Ligue 2 : les saisons sont terminées !

Les saisons de Ligue 1 et Ligue 2 ne reprendront pas. Le Premier Ministre Edouard Philippe l'a annoncé ce mardi devant l'Assemblée Nationale.

Dans son discours devant l'Assemblée Nationale, Edouard Philippe a présenté ce mardi la stratégie de déconfinement prévu le 11 mai en .

Pas de football avant septembre !

Le Premier Ministre a annoncé que les grandes manifestations sportives ne seraient pas autorisées avant le mois de septembre. Il a aussi précisé que les Championnats ne pourraient aller à leur terme, mettant fin aux saisons de et notamment.

L'hypothèse présentée par Jean-Pierre Rivère et Jean-Michel Aulas, de finir la saison 2019-2020 entre septembre et décembre, semble écartée. Les compétitions de L1 et L2 devraient reprendre directement par la saison 2020-2021.

Les instances dirigeantes du foot français vont maintenant trancher sur les classements finaux, pour attribuer les titres, les montées, les descentes, ainsi que les qualifiés européens.

Quel classement en et ?

La semaine dernière, l'UEFA a demandé aux associations, en cas de fin saison prématurée, de privilégier le "mérite sportif" sur la saison 2019-2020. Le classement devrait être figé. Reste à savoir quand. Après la 27e journée ? La 28e ? La 28e au quotient de points ? Ou à la mi-saison ?

Aujourd'hui, le est en tête de la Ligue 1 devant l' (2e), le (3e), (4e) et Reims (5e). En bas de classement, on retrouve Nîmes (18e), Amiens (19e) et (20e).

En Ligue 2, c'est Lorient qui est leader devant Lens (2e) et l' (3e). L' est lanterne rouge.

L’assemblée générale de la LFP statuera en mai sur ce sujet ô combien important.

Notons au passage que les Championnats de D1 féminine et le National 1 sont également terminés.