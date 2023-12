Montpellier - Marseille : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Montpellier accueille l’Olympique de Marseille, mercredi, dans le cadre de la 17e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

Le Stade de la Mosson servira de cadre à la dernière rencontre de l’année en Ligue 1 pour Montpellier HSC et l’Olympique de Marseille, mercredi. Il s’agit en effet du match de la 17e et dernière journée de la phase aller du championnat de France.

Montpellier – Marseille, pour finir sur une bonne note

En difficulté en cette phase aller de Ligue 1, Montpellier HSC envisage de finir l’année civile sur une bonne. Vainqueur du FC Metz (0-1) lors de la précédente journée, le club montpelliérain reçoit ce mercredi la formation phocéenne afin de monter au classement. Actuellement à la 12e place du championnat de France, les hommes encadrés par Michel Der Zakarian pourraient intégrer le top 10 en cas de victoire face à Marseille. Depuis le début de la saison, Montpellier compte quatre victoires, six matchs nuls et six défaites.

Remis en doute après sa défaite à Brighton (1-0) en Ligue Europa, l’Olympique de Marseille, qui était en pleine confiance ces dernières semaines, a retrouvé sa bonne forme lors du week-end écoulé en championnat. Hôte de Clermont Foot la précédente journée, les hommes de Gennaro Gattuso ont convaincu leurs supporters et suiveurs en s’imposant 2-1 au coup de sifflet final. Face à Montpellier, ce mercredi, l’objectif est d’enchaîner afin de terminer l’année civile par une victoire. Marseille est l’actuel 6e de Ligue 1 avec 26 points, à deux unités de l’Europe.

Horaire et lieu du match

Montpellier – Marseille

17e journée de Ligue 1

Lieu : Stade de la Mosson

A 21h française

Les équipes probables de Montpellier – Marseille

Montpellier : Lecomte - Omeragic, Jullien, Estève - Tchato, Chotard, Ferri, Mincarelli - Savanier - Adams, El Tamari

Marseille : Lopez - Mbemba, Gigot, Balerdi - Clauss, Veretout, Ounahi, Lodi - Harit, Ndiaye, Aubameyang

Sur quelle chaîne suivre le match Montpellier – Marseille

La rencontre entre Montpellier HSC et l’Olympique de Marseille sera à suivre ce mercredi 20 décembre 2023 à partir de 21 heures sur Amazon Prime Video. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, Pass My Ligue 1. Exceptionnellement, il n'y aura pas besoin du Pass Ligue 1 pour voir le match sur Prime Video.