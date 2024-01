OM, une première recrue hivernale débarque !

La première recrue hivernale de l’OM vient de débarquer dans l’hexagone.

Il a fallu un peu de temps mais c’est désormais chose faite. L’Olympique de Marseille s’apprête à officialiser sa toute première recrue de l’hiver. Cette dernière a atterri dans la cité phocéenne ce dimanche.

L’OM boucle sa première opération de l’hiver

L’Olympique de Marseille est l’une des équipes en urgence de recrutement cet hiver. Après avoir remonté au classement en Ligue 1, l’OM a besoin de se renforcer dans plusieurs secteurs pour faire face aux exigences de la deuxième partie de saison. Et même si le président marseillais, Pablo Longoria, avait affirmé il y a quelques jours que le club n’avait pas assez de moyens pour recruter, l’OM reste à l’affût de la bonne affaire.

Cela, surtout que l’équipe sera décimée en janvier avec le départ de plusieurs joueurs importants à la Coupe d’Afrique des Nations (13 janvier – 11 février). Et pour une équipe encore en lice en Europa (l’OM affronte le Shakhtar en 16es de finale de la C3 en février, ndlr), il est important d’assurer ses arrières. C’est bien ce qu’ont fait, Pablo Longoria et son nouveau conseiller sportif, Mehdi Benatia, en bouclant la première opération de l’hiver.

L'article continue ci-dessous

Première recrue hivernale de l’OM, Jean Onana est déjà à Marseille

L’un des secteurs où Gennaro Gattuso a peu d’options, est le milieu de terrain. Avec le départ d’Azzedine Ounahi à la CAN et l’indisponibilité de Valentin Rongier, le technicien italien a besoin de s’appuyer sur un milieu de terrain qui maitrise le championnat. Ainsi, l’OM a jeté le dévolu sur le Camerounais Jean Onana. L’ancien joueur du RC Lens va faire son retour en Ligue 1 quelques mois après seulement après son départ à Besiktas.

D’après le journaliste, Fabrizio Romano, le jeune milieu de 23 ans devrait rejoindre l’OM sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Le journaliste italien annonce d’ailleurs que Jean Onana est déjà présent à Marseille pour signer son contrat. Non convoqué avec le Cameroun pour disputer la CAN, l’ancien Lillois devrait être opérationnel dès vendredi prochain à l’occasion du match entre l’OM et Strasbourg.