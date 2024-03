Monaco – PSG : Ce qu’a dit Luis Enrique à Mbappé à sa sortie

Les mots de Luis Enrique à Kylian Mbappé lors de son remplacement à Monaco, vendredi soir, sont révélés.

Titulaire au Stade Louis II, vendredi soir, en ouverture de la 24e journée de Ligue 1 contre l’AS Monaco, son ancien club, Kylian Mbappé n’a pas terminé la rencontre contre l'AS Monaco (0-0). Puisque le capitaine de l’Equipe de France a été remplacé, à la surprise générale, par Luis Enrique à la pause.

Mbappé et PSG, la fin jamais rêvée ?

Kylian Mbappé vit ses derniers mois au sein du Paris Saint-Germain. Mais de la mauvaise des manières. Ceci depuis qu'il a annoncé son départ du PSG en fin de saison. Tout comme le match de la 23e journée contre Rennes (1-1) où il a été remplacé après l’heure de jeu (65e), l’attaquant français a une nouvelle fois été remplacé ce vendredi. Alors qu’il n’est pas blessé, Kylian Mbappé a été remplacé à la pause. Un choix justifié à la pause par Luis Enrique, qui indique que son choix est purement sportif.

Si Kylian Mbappé est au cœur des débats après avoir rejoint sa mère et conseillère dans les tribunes pour suivre la seconde partie de la rencontre, l’entourage du joueur a tenu à mettre les choses au clair. « On respecte les choix du coach et Kylian est lui pleinement concentré sur le déplacement à la Real Sociedad. Aucune polémique sur le fait qu’il soit en tribune. Il s’était douché et était en tenue et chaussures de ville. C’est un dirigeant du club qui l’a conduit de manière spontanée en tribune au sein de la délégation officielle du PSG », confie l’entourage Mbappé à RMC Sport.

Qu’est-ce que Luis Enrique a dit à Mbappé ?

La relation entre Kylian Mbappé et son coach Luis Enrique n’est plus au beau fixe. Pour le technicien espagnol, « tôt ou tard, on va devoir jouer sans lui (Mbappé, Ndlr) ». L’ancien coach du Barça entend « prendre des décisions tout le temps. Et penser à ce qui est le mieux pour l’équipe ». Ce qui fait qu’il remplace le Bondynois comme il le souhaite.

Au lendemain de ce match nul vierge entre Monégasques et Parisiens, le journal Le Parisien révèle l’échange que Luis Enrique a eu avec Kylian Mbappé avant de le remplacer à la pause. « D’une simple phrase, le coach espagnol a annoncé au capitaine des Bleus qu’il laisserait sa place à Randal Kolo Muani, sans la moindre explication », a révélé le quotidien régional.

Reste à savoir si le Bondynois, « touché au cœur » en raison de sa gestion par son coach, sera présent contre la Real Sociedad, mardi prochain, pour le match retour des huitièmes de finale de Ligue des champions.