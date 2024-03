Monaco – PSG : L’ASM fait douter Paris (0-0)

L’AS Monaco et le PSG étaient aux prises vendredi pour le compte de la 24e journée de Ligue 1. Score final, 0-0.

Le Paris Saint-Germain affrontait l’AS Monaco vendredi soir en ouverture de la 24e journée de Ligue 1. En manque de solution, le PSG n’a pas réussi à se défaire d’une équipe monégasque qui aura été plus dangereuse.

Monaco fait souffrir le PSG

Les Monégasques démarraient très fort la rencontre avec une première chaude alerte sur le camp parisien dès les premières minutes. Lancé en profondeur par Wissam Ben Yedder, Folarin Balogun tentait d’ajuster Gianluigi Donnarumma mais le gardien italien était plus en réussite (5e). Monaco mettait la pression au PSG qui s’en remettait à son dernier rempart pour sauver les meubles. Donnarumma sauvait encore le club francilien de l’ouverture du score en déviant une frappe de Takumi Minamino qui partait en pleine lucarne (16e).

Il a fallu attendre la 21e minute pour voir le PSG s’offrir sa première occasion. Servi par Kylian Mbappé, Marco Asensio enveloppait une frappe qui terminait sa course dans les gants de Majecki. C’est Monaco qui prenait l’avantage au compteur d’occasions dans ce premier acte. Mais Akliouche (29e, 45+3), Ben Yedder (42e, 43e) butaient tous les deux sur un Donnarumma, impérial, à chaque fois. Le PSG et Monaco rentraient ainsi aux vestiaires sans le moindre but marqué en première mi-temps.

Le PSG se réveille enfin…sans solution

De retour de la pause sans Kylian Mbappé, remplacé à la mi-temps, le PSG subissait encore les assauts monégasques. Les Parisiens auraient même pu concéder un penalty après une main de Hakimi que l’arbitre n’a pas jugé litigieuse sur une occasion de Ben Yedder (49e). Les hommes de Luis Enrique essayaient de se procurer des occasions mais manquaient de précision à l’image qui ne cadrait pas sa frappe à la 56e. Paris se faisait encore peur sur une tentative de Ben Yedder qui touchait la barre transversale alors que Donnarumma était battu pour une fois dans ce choc (58e). La meilleure occasion parisienne venait finalement de Barcola mais le jeune attaquant français butait sur Majecki qui se prenait par deux fois (63e).

Barcola revenait à la charge cinq minutes plus tard mais le gardien monégasque était aussi dans son match (68e). Le match devenait enfin équilibré et les deux équipes se rendaient coup pour coup sans pour autant trouver la solution. Le score restait vierge jusqu’au coup de sifflet final malgré les occasions des deux côtés. Accroché, le PSG (1er, 55pts) file toujours vers le titre en solitaire. De son côté, Monaco (3e, 42 pts) peut nourrir des regrets après avoir manqué de prendre la deuxième place.