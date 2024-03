La réponse lunaire de Luis Enrique au sujet de Mbappé

Luis Enrique a encore tenu des propos cinglants sur Kylian Mbappé après le nul du PSG contre Monaco, vendredi.

Le Paris Saint-Germain a été accroché vendredi soir par l’AS Monaco en ouverture de la 24e journée de Ligue 1. Mais le résultat du match a encore été relégué au second plan après un nouveau remplacement de Kylian Mbappé par Luis Enrique. Une décision que le technicien espagnol a tenu à justifier en fin de match au micro de Prime Video.

Luis Enrique confirme la rupture avec Kylian Mbappé

Luis Enrique a décidément pris la décision de jouer sans Kylian Mbappé. Remplacé après l’heure de jeu le weekend dernier contre Rennes, le Français a été sorti à la mi-temps ce vendredi alors qu’il n’était pas blessé. Un choix que Luis Enrique assume une nouvelle fois.

« Que se passe-t-il avec Mbappé ? J’ai passé suffisamment de temps dans le football pour savoir que tout est important dans ce genre de clubs. Tôt ou tard, on va devoir jouer sans lui. On doit s’habituer. Je dois prendre des décisions tout le temps. Et penser à ce qui est le mieux pour l’équipe », lance l’ancien coach du Barça.

Monaco – PSG, un score logique pour Luis Enrique

Relancé sur le sujet Mbappé, Luis Enrique a réitéré que sa décision était purement sportive. « Est-ce seulement footballistique ? S’il vous plait. Je vous ai donné ma réponse et elle est sincère. C’est ma philosophie de penser à ce qui est le mieux pour l’équipe. Il n’y a rien d’autre. C’est ma décision », répond-il agacé avant d’évoquer le résultat du choc contre Monaco.

« Le match ? Oui, je pense que la 2e mi-temps était meilleure. La 1e était difficile. C’était dur de scorer. On a souffert. Mais après la pause, on a pu mieux utiliser le ballon et on a eu plus d’occasions. Le nul est logique », conclut Luis Enrique.