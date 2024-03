La raison de la sortie de Kylian Mbappé dès la mi-temps contre Monaco

Kylian Mbappé n’est resté qu’une mi-temps sur le terrain, ce vendredi lors du match du PSG contre Monaco.

Pour la deuxième fois de suite, Kylian Mbappé ne termine pas un match du PSG. Après avoir été relevé à la 65e minute de la partie contre Rennes, le Bondynois a cette fois cédé sa place à la mi-temps. C’était ce vendredi face à Monaco (24e journée de Ligue 1).

Mbappé ne souffrait d'aucune blessure

Luis Enrique a donc encore osé rappeler son joueur vedette sur le banc prématurément. Contre le SRFC, c'était parce qu'il le jugeait inutile. Et il semblerait que ça a encore été le cas au stade Louis II.

L’international français n’a pas été bon face à son ancienne équipe. Juste avant la pause, il a subi une faute sur laquelle il a semblé être légèrement touché. Par précaution en vue du match de mardi contre la Real Sociedad, le staff parisien aurait pu décider de le mettre au frais. Mais, si l'on en croit RMC Sport, ce n'est pas la raison de ce changement. La star parisienne n'avait absolument aucun problème physique.

Getty

Amazon Prime, le diffuseur du match, a aussi précisé que Mbappé n’a « pas grimacé » au moment de rejoindre le vestiaire. « On l’a même vu souriant », a déclaré l’homme du terrain du diffuseur.

L'attitude surprenante de Mbappé après sa sortie

Une impression confirmée quelques minutes plus tard lorsque le futur ex parisien a retrouvé le bord du terrain avec le sourire. Il a salué les supporters des deux camps, signé des selfies avant de monter en tribunes pour retrouver sa famille. Un comportement plutôt étonnant et inédit et qui, à coup sûr, sera fortement commenté et disséqué dans les médias. C'était peut-être le but recherché par l'intéressé, alors que le club a décidé de le considérer un joueur comme un autre depuis qu'il a annoncé son départ sous d'autres cieux à la fin de la saison.

A noter que cela fait un mois complet que Mbappé n’a pas joué le moindre match du PSG dans son intégralité. La dernière fois c’était le 2 février contre Strasbourg.