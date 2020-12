"Messi voit tout, c'est pourquoi il est le meilleur" - Oblak rend hommage à la superstar "incroyable" du Barça après avoir dépassé Pelé

Le gardien de l'Atletico Madrid a fait l'éloge d'un rival de longue date, insistant sur le fait que l'Argentin reste "le meilleur joueur du monde".

Jan Oblak a rendu hommage à "l'incroyable" Lionel Messi après qu'il ait dépassé Pelé, affirmant que la superstar de Barcelone est "la meilleure" parce qu'il "voit tout" sur le terrain. Le record de buts de longue date de la légende brésilienne Pelé pour un seul club a finalement été battu mardi soir alors que Messi portait son total de buts pour le Barça à 644 en 749 matchs lors d'une victoire 3-0 à l'extérieur contre le .

La finition tranquille de l'international argentin pour clôturer le score au stade Jose Zorrilla était typique d'un homme qui a fait de la recherche du but une forme d'art depuis le début de sa carrière au Camp Nou en 2004. Messi est considéré par beaucoup comme le plus grand joueur de l'ère moderne, ayant porté le Barça vers 10 titres en et à quatre couronnes en au cours des 16 dernières années, remportant six fois le Ballon d'Or en cours de route.

Le capitaine Blaugrana est toujours aussi fort bien qu'il ait atteint l'âge de 33 ans, Oblak étant d'avis que la longévité d'un rival de longue date au plus haut niveau découle de la façon dont il choisit ses moments pour exploser pendant les matchs. Le gardien de l'Atletico Madrid a fait l'éloge de Messi après son dernier record battu, tout en parlant des batailles qu'il a eu contre l'Argentin au niveau personnel et au niveau collectif. "Il surveille mes jambes", a déclaré Oblak à Sky Sports. "Si je fais un pas, il le verra et tirera de l'autre côté. C'est pourquoi il est le meilleur".

Plus d'équipes

"C'est pourquoi il est si difficile à jouer. Il ne le montre pas mais il regarde toujours. Il vous regarde toujours. Ses yeux sont sur le ballon mais il vous voit. Il voit tout, je pense. C'est étrange. Parfois, vous pensez que vous les contrôlez, vous le contrôlez. Mais en une seconde, il change le jeu, il marque un but et Barcelone gagne. Parfois, vous ne le voyez pas. Peut-être que vous pensez que ce n'est pas dangereux. Et puis il marque. Cela nous est arrivé la saison dernière", a expliqué le Slovène.

"Vous devez être concentré à 100%. Il est toujours le meilleur joueur du monde. Il a marqué beaucoup de buts contre moi. Trop ! Mais c'est un grand joueur, un joueur incroyable, le meilleur joueur. Il y a plusieurs fois qu'il marque un but et vous avez le sentiment que vous ne pouvez pas comprendre comment il a marqué si facilement. Vous n'êtes même pas proche. Parfois, on a l'impression qu'il vient de passer le ballon dans le but, ce n'est même pas un tir", a ajouté Oblak.

L'article continue ci-dessous

Lorsqu'on lui a demandé comment l'Atletico Madrid avait l'habitude de défendre pour essayer d'arrêter Lionel Messi, Jan Oblak a répondu: "Normalement, gardiens de but, nous crions tout le temps pour aider les défenseurs, mais je sais que c'est difficile lorsque Messi est de l'autre côté. Les défenseurs font de leur mieux mais il est difficile de faire quoi que ce soit tactiquement pour arrêter Messi car on ne sait jamais ce qu'il va faire".

"Tout ce que vous pouvez faire est de jouer dur et quand vous le voyez, ne le lâchez pas. Essayez de voler le ballon mais ne faites pas de faute près du but car il est doué pour les coups francs. Il est excellent dans tout. Si vous êtes trop près, il vous dépassera. Si vous êtes trop loin, il tirera. Il n'est pas facile de décider comment vous vous défendrez contre lui à cause de son imprévisibilité. C'est impossible", a ajouté le gardien de l'Atletico.

Le joueur de 27 ans a conclu en évoquant l'importance de la dernière réalisation de Messi et en prédisant que la star du Barça continuera à briser de nouveaux records jusqu'à ce que le moment vienne finalement pour lui de raccrocher les crampons. "Je suis sûr qu'il va marquer bien plus que 644, même si c'est déjà beaucoup", ajoute-t-il. "C'est une réalisation vraiment spéciale. Je ne peux que dire les meilleurs mots sur lui parce qu'il est le meilleur. Il l'a montré pendant tant d'années et je ne peux que le féliciter, lui souhaiter bonne chance et espérer qu'il marque encore beaucoup de buts. Mais pas contre moi."