Mercato - Un avenir entre Naples et le Barça, Umtiti dans le flou

Selon les informations de Sport, Naples veut Umtiti pour remplacer Koulibaly. Mais son salaire pourrait poser problème.

Décidément, le risque de passer un mercato d’été agité. Entre les difficultés financières du club, la nécessité de vendre et une masse salariale trop importante, les Catalans vont devoir dégraisser… tout en cherchant à attirer un attaquant, comme Lautaro Martinez ou Timo Werner. Mais revenons-en aux départs, à commencer par celui de Samuel Umtiti.

Depuis le Mondial, le Tricolore a perdu de son éclat. Il tarde à récupérer complètement de sa blessure au genou et, malgré la confiance que lui accorde Quique Setién, Clément Lenglet semble être devant lui dans la hiérarchie. Un avis du staff à priori partagé par la direction barcelonaise, qui ne serait donc pas contre un départ d’Umtiti.

Et cela tombe bien, puisqu’un club est plus intéressé que les autres pour s’attacher les services de l’ancien Lyonnais. , qui s’apprête à perdre Kalidou Koulibaly, veut recruter Umtiti pour le remplacer. Sur le papier, cela se tient parfaitement, les deux hommes possèdent le même profil robuste et technique, et quid du prix ?

Le Barça voulait 50 M€, mais...

À la base, le Barça réclamait 50 M€ pour Umtiti, sous contrat jusqu’en 2023. Mais face à la crise du coronavirus, et surtout face au faible nombre d’offres reçues pour le Français, Naples pourrait l’avoir pour beaucoup moins. En revanche, son salaire, on ne peut plus imposant depuis sa dernière prolongation, risque de coûter cher aux Italiens. À moins que ces derniers ne touchent le jackpot avec Koulibaly.

Vous l’aurez compris, lorsque Koulibaly sera officiellement vendu, Naples reviendra à la charge. Vendeur, le Barça dira oui en cas d’offre satisfaisante, mais Umtiti ? D’après Sport, le défenseur central veut poursuivre l’aventure en Catalogne, et il ne partira que pour un club de premier plan. La formation napolitaine entre-t-elle dans cette catégorie ? Une qualification face au Barça en huitièmes de finale de la Ligue des Champions pourrait changer la donne.